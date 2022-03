Muri Enikő kifakadt: "Nagyon sok bántó komment a szívem közepébe szúrt!"

Hatalmas port kavart a Nemzeti dal újra-feldolgozása. A produkcióban több népszerű és elismert művész is közreműködik, többek között Muri Enikő, a Sugarloaf együttes énekesnője. Enikő mindössze egy sort énekelt a dalból, ám mégsem emiatt került célkeresztbe. Az énekesnő egy "oh yeah" éneklésével vívta ki maga ellen a népharagot. Enikő most Facebook-posztban reagált a megjelent cikkekre.

"Alázattal, tisztelettel és büszkén énekeltem el a rám bízott soromat, ami a "Kárhozottak ősapáink" volt és igen, nem mehetek el amellett a bizonyos "Oh, yeah" mellett sem, amiről a cikkek nagytöbbsége szólt. Itt engedjetek meg egy kis szakmaiságot. Aki készített/írt már dalt, pontosan tudja, hogy nagyjából minden dalnak van egy olyan szerkezeti része, ami a refrént megindító dinamikus felvezetés. A Nemzeti dal esetében itt egy ilyen történt általam, figyelembe véve a hangulati/zenei "környezetet.

A szakmából rengeteg visszajelzést kaptam, hogy művészileg igenis belefér, ha valaki így fejezi ki magát.

– olvasható az énekesnő írásában.

Enikő úgy érzi, az alapvető probléma nem is azzal van, hogy bele mert énekelni a dalba egy, egyesek szerint kifogasolható részletet, hanem, hogy ezzel - szintén egyesek szerint - politizálni kezdett.

"Mindenki amellett áll ki, azzal szimpatizál, akivel akar. Az engem soha egy pillanatig nem zavart, ha valaki másképp látja a világot, mint ahogyan én. Ezért vagyunk különbözőek és ettől csodálatos az emberi lény. Számomra a legfontosabb dolog az elfogadás! És ez az, amit az elmúlt napokból rettenetesen hiányoltam." – írta Enikő, aki ezután kitért arra, hogy, "a zene az csoda, a zene levegő és élet, a zene számomra minden és igen, a zene hatalmas felelősség. De amíg azt kellő alázattal, tisztelettel és türelemmel végzik és fogadják be, addig minden rendben van."

Enikő rengeteg bántó kommentet kapott, egyesek egészen a szívébe szúrtak, de ennek ellenére, ő mindenkinek csak szeretetet kíván.