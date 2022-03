Megtört a jég: az örök második Ibolyából első lett

Ilyet sem láttunk még: Oláh Ibolya megette – de legalábbis megkóstolta a kalapját. Megígérte ugyanis, hogy ezt teszi, ha megnyeri A Dal 2022-t.

Forrás: MTVA

A 2004-es tehetségkutatóban feltűnt énekesnő hamar belopta az nézők szívébe magát, egyszerűsége és kirívó tehetsége hamar megalapozta énekesi pályáját. Akkor, a Megasztárban döntős lett ugyan, de nem ő győzött, a második lett. Ez az eset már a második ilyen volt, hiszen évekkel ezelőtt a Kifutó műsorában is csak a második helyezést ért el. Ibolya életében a mély lelki időszakok és a csillogó sikerek gyakran váltották egymást. Amikor egyik rossz periódusában éppen önmagát kereste, a zenétől is elfordult, s növénytermesztésbe kezdett, mely nem volt újdonság számára, ugyanis a nevelőintézetben növénytermesztői szakmát is elsajátított.

A Dal 2022 showban önmagát is meg szerette volna újra mérettetni, és visszatérésre készült.

Valóban nagy visszatérés volt, de azt gondolom, hogy minden versenyző győzni jött ebbe a műsorba. Szerencsésnek vallom magam, mert íródott nekem egy jó dal és egy brutál jó szöveg. Mindig a zene volt az életem szerelme és ha csak ez lebeg előttem, soha nem adom fel. Mondhatjuk akár úgy is, hogy „Örök második”-ból végre első lettem – mesélte a Borsnak vidáman Oláh Ibolya, aki azt is elmondta, hogy ez a siker nem csak az övé, hanem Födő Sándor a dal szerzője, Hegyi Gyuri és Csakmag Vivien szövegíróké is.

Födő Sándorral írták a Nem adom el-t

A műsorban és azon kívül a szeretetet egyébként az énekesnő végig érezhette a bőrén, hiszen rengetegen gratuláltak neki a műsor közben is, és a zsűritől is mindvégig maximum pontszámokat kapott, melyért azóta sem tud elég hálásnak lenni.

Nagyon jó érzés tölti el a lelkemet, szívemet, hogy szeretnek. Jó helyen voltam és vagyok. Nagyszerű emberek vesznek körül – folytatta. S hogy mit hoz a jövő? Nos, remélhetőleg ez a győzelem ahhoz is hozzájárul, hogy újból gyakran halljuk át, lássuk színpadon, hogy visszatér a zenéhez.

Elkészült a Nem adom el című album, ennek lesz a bemutatója a Magyar Zene Házában május 4-én. Természetesen nagyon szeretnénk az új albumunkat megmutatni különböző zenei fesztiválokon és persze dolgozni fogunk a következő albumon is – zárta Oláh Ibolya, „Az Év Dala 2022” cím birtokosa.