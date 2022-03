Megfagyott a levegő a Duna TV stúdiójában, mindenkinek könnybe lábadt a szeme

Méltán híres zenekarok slágerei és kikerülhetetlen előadók dalai csendültek fel a szombat esti Csináljuk a fesztivált! adásban. A kor a hatvanas évek és ezt tökéletesen tükrözte a műsorvezetők, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre megjelenése, virágos, színes, feltűnő öltöny és kosztüm. A műsorban Korda György kiemelte, hogy ebben az időszakban az ifjúság már megtalálta a maga zenéjét. Mi sem nyithatta volna tehát a fellépők sorát, mint a Csavard fel a szőnyeget, Pély Barna előadásában. A produkció majdnem maximális, 59 pontot ért és az is kiderült, hogy Nagy Bogi bakancslistás álma egy Fenyő Miklós aláírás.

Az este fénypontja minden kétséget kizáróan a Gyöngyhajú lány volt, Miller Zoltán előadásában. A produkció során szó szerint megidézték a mágikus nőt, akiről mendemondák sora szól, bár, hogy valójában létezett, azt a mai napig cáfolják.

– Ezt nem a fülével, hanem a szívével hallgatja az ember – mondta Miller Zoltán, miután a zsűri könnyes szemekkel értékelte 60 pontra a világslágert.

A középdöntőben még további 3 slágerrel találkozhatunk majd ebből a korszakból és olyan együttesek és előadók dalaira ringatózhatunk a tv képernyői előtt, mint az Illés, Kovács Kati és Aradszky László. Fot

Fotó: Fortepan



Boros Csaba szerint az Illés Ne gondold című slágere „korszakalkotó dal egy korszakalkotó zenekartól”, Gyuri bácsitól pedig megtudtuk, hogy volt idő, mikor félt, hogy leég az Illés mellett a színpadon.

Ez a dal! – mondta Feke Pali a Nem csak a húsz éveseké a világ után, majd hozzátette, ehhez kellett Csonka András személyisége és rutinja is. Polyák Lilla előadásában a Nem leszek a játékszered is bemenetelt a középdöntőbe és mint kiderült, Nagy Bogi rendszeresen énekli a párjának. Mikor a fiú nincs ott. Kövessék a Csináljuk a fesztivált! továbbra is, hiszen a héten a hetvenes évekbe robog tovább a dal-vonat.