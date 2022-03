Majka kiborult: „Gődény!! Remélem, hogy minél hamarabb rád rohad a kéz- meg a lábbilincs”

Pénteken közleményt adott ki Gődény György pártja az orosz–ukrán háború kapcsán. A Normális Élet Pártja sajnálatosnak nevezte, hogy mindenki úgy beszél a békéről Magyarországon, mintha azt egyedül Oroszország sértette volna meg, szerintük ugyanis ezt az ukránok is megtették az orosz etnikum elleni agresszióval - szúrta ki a Mandiner.

Támogatjuk a térség katonai alapú pacifikálását akár orosz részről is, amennyiben az a helyzet normalizálására irányul, és minimálisra csökkenti az ukrán lakosság szenvedését, és a legjobban megkíméli az ország infrastruktúráját” – olvasható Normális Élet Pártjának közleménye..

A közleményben azt is kiemelték, egyetértenek azzal, hogy az ukrán vezetés törekedjen egyben tartani Ukrajnát, megakadályozva két független újorosz állam létrejövetelét, de azzal nem érthetnek egyet, hogy ezt erőszakkal tegye.

Majoros Péter, alias Majka a közösségi oldalán reagált Gődény György pártjának közleményére

„Gődény!! Remélem, hogy minél hamarabb rád rohad a kéz- meg a lábbilincs. Te az ékes példája vagy a magyar ember negatív prekoncepciójának! Rólad szólnak a rossz magyar viccek. Ha majd egyszer a gyerekemnek modelleznem kell, hogy milyen ember NE legyen, a te fényképed és pályafutásod fogom megmutatni neki.” - fogalmazott a rapper.

Egy nyomorult csaló vagy, aki a legnagyobb kamukkal tömi tele az egyszerű ember eszét. Nincs annál alávalóbb dolog, hogy a képességeid arra használd, hogy lopj, becsapj, uszíts...

– írta Majka, hozzátéve: számára felfoghatatlan, de tény, hogy vannak akik tátott szájjal hallgatják és nézik Gődényt. Rámutatott, hogy ezen emberek nagy része szerinte nem is sejti, hogy bár a nevét a mai napig tudományos fokozattal használja (dr.), de Gődény nagyjából annyira orvos, mint Majka operaénekes.

„Remélem a választások után elsőként leszel felelősségre vonva”

A közleménnyel kapcsolatban a rapper úgy fogalmazott:

„A mostani megnyilvánulásoddal megkaptad a Szar Ember kategória első helyét... Szerintem a teljesítményed csúcsa, hogy támogatod az oroszok háborúját. Pacifikálásnak nevezni, szimpatizálni vele (ha az minimálisra csökkenti az ukrán nép szenvedését) nettó faszfejség. Hát hogy a büdös picsába alszol te?”

Remélem a választások után (mikor már senkinek nem lesz szüksége rád) elsőként leszel felelősségre vonva. Viszek majd be neked magnéziumot, meg B6-vitamint, hogy idegileg jól bírd a stresszes hétköznapokat. Teszek be mellé majd egy pár doboz antibiotikumot, meg fájdalomcsillapítót is, hátha egy ukrán bűnöző lesz a cellatársad.”