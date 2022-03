Komoly döntésre szánta el magát a Korda házaspár

Lassan egy hete, hogy az orosz csapatok megtámadták Ukrajnát. Hazánkban azonnal összefogtak az emberek; civilek és ismert emberek ajánlották fel a segítségüket. A Korda házaspár is így tett: nem bírják tétlenül nézni a hontalanná váló menekülteket, így eldöntötték, egy-egy üres szobájukba befogadnak rászoruló családokat.

„Bízunk az emberekben”

– Ebben a drámai helyzetben, egyet tehetünk: összefogunk. Erre most Magyarország nagyon jó példa. Senki, így mi sem számítottunk arra, hogy még életünkben ennyire közeli lesz egy háborús szituáció. Most mégis itt van, de mi Klárikámmal optimisták vagyunk. Bízunk az emberekben, akárhonnan jön, vagy éppen menekül. Éppen ezért a szállodánkban is elindultak a folyamatok, hogy befogadjunk menekülteket, akik szállást keresnek családjuknak – mesélte Gyuri bácsi nagylelkűen. Ruhát és lakhatást is felajánlana az énekes házaspár a Villa Kordában, mert ugyan általában állandó bérlőik vannak, mindig lehet találni üresebb időszakot is.

Fotó: Knap Zoltán

„Amíg helyünk van, jöhetnek hozzánk”

A Budapest díszpolgára címet is megkapó Korda György elmesélte, hogy már megkeresték őket magyarországi érdekeltségű ukrán cégek, akik dolgozói számára kerestek szálláshelyet.

– Szörnyű, hogy Kijevet ilyen támadás érte, és földönfutóvá váltak egész családok. Emlékszem, rengeteg csodás koncertünk volt abban a gyönyörű városban, és belegondolni is borzalmas, hogy mindent hátra hagyva, emberek százezrei menekülni kényszerülnek. Ezért gondoltuk, hogy míg helyünk van, jöhetnek hozzánk, befogadjuk őket – mondta őszinte sajnálattal a 84 éves sztár, aki hozzá tette, hogy nem is magáért aggódik, hanem a fiatalokért.

„Hinniük kell a történelemben”

Elmondta, hogy Klárikával ők biztonságban érzik magukat itthon, s bár a veszély közel van, megbíznak politikusainkban.

– Optimisták vagyunk mind a ketten, és azt valljuk, hogy a vezetők sem akarnak háborút: hinniük kell a történelemben. És ha a történelemkönyveknek nem is, de nagyszüleinknek muszáj elhinniük, hogy milyen szörnyű egy háború, és ezt nem akarhatják megélni – biztatta a helyes döntésre a világ vezetőit Korda György.