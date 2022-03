Annie gyalog indult el Harkivból Horváth Grétához

Egyre többen vannak, akik segítő kezet nyújtanak az ukrajnai harcok elől menekülőknek. Köztük Horváth Gréta is, aki szállást ajánl a saját otthonában.

– Van egy nyilvános csoport Segítségnyújtás (Ukrajna, Kárpátalja) néven a Facebookon, ide írnak azok, akik Ukrajnában élnek, állampolgárok vagy egy ottani egyetemen tanulnak, illetve szállásadók is itt jelentkezhetnek, ezután pedig felveszik egymással a kapcsolatot privát üzenetben. Ha nem beszélnek közös nyelvet, akkor tolmácsok segítik a kommunikációt – kezdte Gréta, aki hozzátette: elképesztő hatékonysággal és gyorsasággal működik a csoport.

– Emellett van egy weboldal, ahol lehet regisztrálni és személyre szabott feltételek is beállíthatók, hogy hány főt tudsz elszállásolni, kisgyermekes családokat, kisállattal érkezőket is befogadsz-e – magyarázta ki Gréta, aki egy lányt fogadott be néhány napra.

Annie gyalog indult el Harkivból, a határról pedig két segítőkész férfi hozta el. Péntek éjszaka érkezett és négy napig volt nálam, utazott tovább Barcelonába egy barátnőjéhez. A férje és a szülei Ukrajnában maradtak. Amíg nálam volt gyakran beszéltek videochaten, mondta, hogy Harkivban szürreális a helyzet, bombáztak, iskolákat és házakat is – tette hozzá Gréta, aki folyamatosan tartja a kapcsolatot a csoport oroszul beszélő segítőjével.

Gréta a Harkivból menekülő Annie-t fogadta be néhány napra a saját otthonába Forrás: Instagram

– Abban maradtunk, hogy ha van még lány, testvérpár, vagy anyuka gyerekkel, akiknek gyorsan kell szállás néhány napra, vagy csak kipihennék magukat a sok órás vezetés, utazás után, akkor szívesen befogadom őket is. A barátnőim hoztak plusz ágyneműket, illetve bevásároltam gyorsan, ha valaki éjjel érkezne, akkor is meleg étellel kínálhassam. Ami fontos még, hogy sokuknak fáj a torka, mert megfáznak a hidegben. Érdemes forró italporral, szopogatótablettával és orrspray-vel is készülni – javasolta a segítőkész influenszer.