Drámai pillanatok Balin: Biztonsági őr tört rá otthonukban Horváth Éváékra

Horváth Éva a Palikék Világa by Manna YouTube-csatorna vendége volt, ahova videóchaten kapcsolódott be a beszélgetésbe. Ennek oka az, hogy a műsorvezető már nagyjából két hónapja Balira költözött családjával, ezért kicsit nehézkes lett volna bemenni a stúdióba, hogy személyesen meséljen mindennapjairól. Több érdekes téma is szóba került, például Éva elmesélte, hogy gondolkodtak a harmadik babán, hogy szeretné kiélvezni ameddig a kis Alex még ilyen pici és hogy több tízezer embert érdekli nap, mint nap, hogyan élnek. Később azonban mesélt férjéről is, akit rajongói még soha nem láthattak.

– Szerettük volna megmutatni az embereknek, hogy milyen itt az élet kint nálunk. Ne tudjátok meg, mennyien írtak ránk, hogy elmeséljük a hétköznapjainkat.

Ki is találtuk, hogy százezer követőnél lerántjuk a leplet és megmutatjuk a férjemet, Gábort

– mesélte Palikéknak a műsorvezető, aki utána elmondta, miért tartják még a mai napig titokban a férj kilétét.

– Nem gondoltuk volna, hogy neki szerepelnie kellene. Találgattak, hogy biztos valami különleges dolog van a háttérben, például, hogy egy arab sejk. Na már most úgy hívják, hogy Gábor. Nem annyira arab. Úgy voltunk vele, hogy akkor adjuk meg a lehetőséget az embereknek.

Ha annyira kíváncsiak a férjemre, akkor ha eléri az oldalam a száz ezer követőt, akkor megmutatjuk őt is a világnak

– tette hozzá a műsorvezető.

Éva arról is beszélt, hogy egyelőre nehézkes a kommunikáció a balinéz emberekkel, és habár most még angolul beszélget velük, éppen tanulja a nyelvet. A csodaszép anyuka szerint akkor sincs nagy gond, ha valaki nem beszéli az angol nyelvet, mert kézzel-lábbal egyszerűen megoldják a dolgot. Ezzel kapcsolatban egy drámai történetet is elmesélt, ami egyébként a napokban történt velük.

Balin a helyi, tradicionális időszámítás szerint 2022 márciusában kezdődött még csak el az 1944-es év, ami azt jelenti, hogy a helyiek most ünneplik az új évet, amit Nyepinek hívnak. Éva elmondta: ez egy csendes ünnep, ami alatt zárva vannak a boltok, és tilos mindennemű munkát végezni, még az olyan banálisnak tűnő feladatokat is, mint felkapcsolni egy lámpát vagy épp tüzet gyújtani.

Mivel a család nem volt hozzászokva az ilyen hagyományokhoz, meglepetten fogadták a nem várt vendéget, aki becsengetett hozzájuk.

– Feljött az egyik balinéz, aki egy biztonsági őr nálunk, és elkezdett mutogatni, hogy

azonnal kapcsoljuk le a fürdőszobában a villanyt, mert ilyenkor, Nyepi idején tilos felkapcsolni.

– Ilyenkor a kommunikáció nem akadály – magyarázta mosolyogva Éva.