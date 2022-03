Gáspár Győző elárulta, mire cserélte a gyógyszerszedéssel töltött időt

Több mint egy évtizede küzd Gáspár Győző pánikbetegséggel és bipoláris zavarral. Nemrég állt nyilvánosságra elé a problémájával, és azt is beismerte, gyógyszerfüggőséggel küzd. Úgy tűnik, rálépett a gyógyulás útjára, sokkal pozitívabban látja a jelent, melyről Facebook-oldalán beszélt.

– Jó reggelt kívánok! Igazából reggel nem erősségem az írás, de mégis úgy gondoltam, hogy szeretném veletek megosztani a jelenlegi érzéseim és gondolataim. Először is nagyon hálás vagyok, hogy ma is felébredhettem és egy újabb nap vár rám. Bármit is tartogat hiszem, hogy csodás lesz vagy épp tele leckékkel. Sokszor volt életem során, hogy annyi lelki erőm nem volt, hogy felkeljek "már megint egy új nap…", leengedett redőny, semmi motiváltság, reményvesztettség… Viszont ma már úgy indul a reggelem, hogy felhúzom a redőnyöket és beengedem a fényt a szobába, vagy épp a szívembe. Beágyazok és töltök a gondolataimmal/önmagammal időt, miképp kezdjem a napot. Tele vagyok célokkal és újból értékesnek érzem magam. Újra van munkám, és segíthetek másoknak ezáltal magamnak is. És ehhez mindenekelőtt az kellett, hogy ne használják szert. Igaz, ez önmagában szerintem nem elég, de azt hiszem, lehet a hátrányból előnyt kovácsolni, hiszen mind az az energia és idő, amit a szerhasználattal töltöttem, ezt most mind hasznos tevékenységekbe tudom átültetni. Minden nap tanulok valami újat és nem feledkezem meg arról, hogy függő vagyok. Ha észreveszem, hogy halogatok, esetleg kibúvót keresek, akkor magamra szólok: „Nana! Ez így nem jó”. Mert vagy a felépülésemen dolgozok, vagy a visszaesésemen. Nem szabad elbíznom magam, mert ott már elbuktam. Azt az ajtót bezártam. Számtalan buktató várhat rám, de egyre inkább hiszem, hogy én már nem vágyom a sötétre, nem vágyom önsajnálatra, hazug barátokra. Ebben a pillanatban boldog vagyok. Viszont ugyanakkor tudom, hogy a sok pozitív érzelmemre is ügyelnem kell. Igyekszem az egyensúlyt megőrizni. Köszönöm, hogy mindezt leírhattam és mindenkinek szép napot kívánok – írja Győző.