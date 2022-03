Elképesztő átalakuláson ment keresztül Tatár Csilla, rá sem lehet ismerni

Tatár Csilla a közönsége szeme láttára ment át óriási lelki, de nagyon látványos testi átváltozáson is. Most, egy hosszúra sikerült de annál elgondolkodtatóbb bejegyzésben felfedi titkát, hogyan is csinálta.

Ezt írja: A hosszú sztori röviden: a januári covidos karanténban eldöntöttem, hogy a vega étrendemet, ami egyébként rengeteg sajtot, tojást és némi halat is tartalmazott vegánra cserélem. Ezt megelőzte egy hosszú podcast sorozat, ahol rengeteg orvossal, dietetikussal, vegán asszonnyal készítettem interjút, ezekhez pedig ugye dokumontumfilmeket, háttéranyagokat kaptam és hát teljesen fanatizáltam magam. Elmentem egy vegán főzőtanfolyamra, lecseréltem a hűtőm tartalmát (a gyerekek virsli-párizsi kombójához persze nem nyúltam, velük nem akartam packázni), szóval csak én álltam át. Rengeteg zöldséget, hüvelyeseket, magvajat, préselt leveket ettem-ittam és én esküszöm még ilyen jól soha nem érztem magam a bőrömben! Ráadásul a szülés utáni, 2 éve tartó, izületi gyulladásom szinte teljesen elmúlt. De!! Aztán elmentem egy teljes vérképre és kiderült, hogy sajnos mégsem olyan jól állítottam össze azt az étrendet, és mondjuk b12 vitamint alapból szednem kellett volna, amúgy meg fehérje hiányom van. (legalábbis az ehhez rendelt adatok alapján). Ettől persze elsőre tökre összeomlottam, hogy megbuktam vegánként, mert ennél jobban én tuti nem tudom csinálni. Ezután jött az összeülés egy dietetikussal. A hosszas önelemzés után végül megtaláltam azt, ami a lelkemnek, az életritmusonak és a testemnek is a legjobb. Ebből lett aztán az, hogy a tejtermékeket és húsokat továbbra sem fogyasztom semmilyen formában, de hetente 1szer eszem tojást (2-3db) és iszom még plusszban, növényi fehérjeport! (+b12vitamin) Így telt el az elmúlt 1 hónap és a kontroll vérképem egyszerűen tökély lett! A gyerekeim továbbra is mindent esznek. Nálunk majd később üt be a tahini!

– írta Csilla történetét megosztva sok más hasonló cipőben járóval.