29 éve ezen a napon halt meg Brandon Lee – egy rejtélyes idegen előre figyelmeztetett a tragédiára

Noha csak féltucat filmben szerepelt, máig mindenkiben elevenen él a pont 29 évvel ezelőtt, 1993. március 31-én elhunyt Brandon Lee emléke. Egyszer megemlítette, hogy nem szeretné, ha "csupán Bruce Lee fiaként" emlékeznének majd rá. Sajnos utolsó filmje, A holló forgatásán bekövetkezett tragikus halála miatt valóban nem elsősorban (ugyancsak kérdéseket felvető körülmények közt elhunyt) édesapja az első, ami felmerül, ha szóba kerül a színész.

Megdöbbentő párhuzamok

Mint közismert, Brandon Lee A holló forgatása közben, egy kellékfegyver miatt vesztette életét. Nem sokkal éjfél után érte a baleset a díszletek közt, és noha azonnal kórházba szállították, ahol hatórás életmentő műtétet hajtottak rajta végre, délután 1 óra 3 perckor életét vesztette. Halálának körülményei aggasztóan hasonlóak filmben játszott karaktere, Eric Dravenéhez. A forgatókönyv szerint ugyanis Dravent és menyasszonyát nem sokkal az esküvőjük előtt lövik agyon, Draven pedig amolyan túlvilági bosszúálló lényként tér vissza. Lee és menyasszonya, Eliza Hutton ugyancsak az esküvőjüket tervezték: április 17-én szerettek volna egybekelni – írja a WMN cikke.

Eric Draven szerepét mintha Lee-re öntötték volna. Sajnos ez volt az utolsó karakter, amit eljátszhatott Fotó: Photo12 via AFP

Titokzatos üzenet

A sztár halálát rengeteg kérdés és aggasztó mozzanat veszi körül. Már az első perctől kezdve "elátkozott" volt a forgatás. Az első nap a stáb egyik tagja egy kisteherautóval nekihajtott egy magasfeszültségű vezetéknek, ami kigyulladt. A férfi túlélte a balesetet, de súlyos másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett. Máskor egy forgatáson dolgozó ács szenvedett áramütést, akinek az arca, a keze és a mellkasa égett meg. Egy kaszkadőr ugyancsak egy másik alkalommal több bordáját is eltörte, a díszlet egy része pedig egy hurrikán miatt ment tönkre.

Ilyen előzmények után következett be a tragédia.

Ráadásul a The Crow: The Story Behind the Film szerzője, Bridget Baiss szerint a halálesetet megelőzően az előkészületekért felelős iroda egy rejtélyes hangüzenetet kapott, amelyben arra kérték őket, hogy ne folytassák a filmmel kapcsolatos munkálatokat, mert rossz dolgok fognak történni.