Boros Csaba: Cipő is velünk volt a színpadon

Történelmi pillanatot élt meg a Republic együttes négy tagja, akik Cipő halála óta először álltak a telt házas Aréna színpadán így együtt. Utoljára még az egykori frontemberrel koptatták ugyanezt a színpadot.

Rengetegen ünnepelték a zenekart Fotó: LUKACSI BARNABAS

Felemelő és egyben szívszorító pillanatokat élhettek meg a zenészek.

Skizofrén állapot volt régi barátunk, a zenekar alapítója nélkül ott állni. Ahogyan találkozott a tekintetünk a közönséggel, mindannyian ugyanazt gondoltuk: Cipőnek is itt lenne a helye – kezdte a Borsnak az emlékezést Boros Csaba, aki a basszusgitár mögül volt kénytelen kilépni a frontra az énekes halála után.

A Republic Cipő nélkül is folytatta Fotó: LUKACSI BARNABAS

Ugyanakkor a zenész kiemelte, hogy Cipő ugyanúgy jelen van velük a színpadon, ha úgy tetszik, mert Boros elmesélte: Cipő hangjával indul minden Republic koncert, majd a gigasláger, a 67-es úton is az ő hangján szól. A tragikusan korán elhunyt frontember egy Nagy László verset is elszaval a koncert közben, így a közönség is tapasztalhatja, hogy belengi a koncertet.

Nehéz volt, de talpra álltunk Cipő után is. Elvesztettünk nem csak egy régi barátot, de a frontemberünket is, a zenekar arcát. Túléltük, és most megerősödve zenéltük le a két és fél órát. A közönség nagyon szeretetteljes volt, együtt könnyeztünk, de mégsem a szomorúság miatt, hanem mert megható volt a helyzet – mesélt tovább Boros Csaba, aki mesélte, hogy családja is gyakran elkíséri őt koncertjeire.

Három évtized van a csapat mögött Fotó: LUKACSI BARNABAS

Ikerfiai, Ákos és Bálint, de felesége, és szülei is jelen voltak ezen az alakalmon. Bálint, egyébként szintén zenész, apja nyomdokaiba lépett. A Republic vendégzenekaraként, az Arénában is muzsikáló, Kávészünet oszlopos tagja a fiú. Ákos, pedig, aki oxigénhiánnyal született, a család kedvenceként a legnagyobb Republic, és zenék rajongója is.

Boros Csaba vette át az énekesi feladatokat is Fotó: LUKACSI BARNABAS

Zenészből műsorvezető

Boros Csaba 6 évig rádiósként dolgozott, ám most igyekszik minden energiájával az együttesre fókuszálni. Naptáruk szinte teljesen teli van máris, pedig még csak tavasz sincsen. Zenekarát felvállaltan „lakossági” zenekarnak tartja, és emellett büszkén kiáll. Azt vallja, olyan témákkal foglalkoznak, melyek az átlag embereket érdekelnek.