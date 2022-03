Bevallotta a magyar énekesnő, milyen fóbiával küzd

Nyári Aliz és családja az énekesnő kislánykorában évekig élt Hollandiában, ott ragadt rá egy félelem, amitől azóta sem tud szabadulni.

Sokan nem értik, de sajnos a galamboktól nagyon félek. Ha az utcán sétálok, sokszor át kell mennem az út másik felére, hogy elkerüljem őket – vallotta be az énekesnő a Borsnak, bár még csak beszélni sem szeret erről, mert annyira viszolyog. Aliz elmondta, hogy nagyon szeretné leküzdeni ezt a fóbiát, mert úgy érzi, gátolja őt a szabadságában.

Fotó: Kaszner Nikolett A Félóra nyár, egy klasszikus díva dal, melyet nagy sikerrel és virtuóz énektechnikával adott elő A Dalban

Szeretném szabadon, boldogan élni az életemet, amelyben nincs helye a félelemnek – mesélte eltökélten a gyönyörű hangú énekesnő, aki idén A Dal 2022 dalválasztó showban is szép eredményeket ért el szóló dalával, a Félóra nyárral, melyet a szintén zenész családból származó Szakcsi Lakatos Róbert és Müller Péter Sziámi írt neki. Elkészült a klip is hozzá, melyet egy érzéki, minimalista stílusban álmodtak meg az alkotók.

Zene és a család

Lapunk kíváncsi volt, hogy egy régmúltra nyúló szaktekintély, mint Nyári Károly lányaként, van-e olyan pillanat a hétköznapokban, amikor nem szól a zene náluk?

– Nálunk mindennap a zenétől hangos a ház, hiszen mindig szól a zongora, édesapám vagy öcsém, - aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

klasszikus zongora szakos hallgatója - játéka által. A zene számomra nem csak a hivatásom, de egy örök szerelem is, amely képes időről-időre feltölteni. Ezért nagyon sokszor csak otthon önfeledten öröm zenélünk, de nagyon kikapcsol az is, ha egy-egy koncertre ellátogathatok és csak élvezhetem a zenét – újságolta Aliz, aki azt is elmesélte, hogy már nagyon vágyik az anyaságra, hiszen rengeteg időt tölt Edit, lánytestvére gyermekeivel, a kis Editkével, és Kálmánkával.

Fotó: Kaszás Bence Nyári Károly lányaival lép fel a legszívesebben

Hiszek benne, hogy minden akkor fog történni, amikor annak kell, mind szakmailag, mind pedig a magánéletben is. A babázás minden örömét azonban már most, Edit gyermekei által egy kicsit megélhetem, csakúgy mint az öcsém születésekor, amikor szinte minden lépésénél ott voltam – mondta az énekesnő, aki addig, míg meg nem találja az igazit, akit neki szánt a Fennvaló, a saját karrierjén dolgozik, alkot, zenél, kiteljesedik.