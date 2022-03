Balázs Klári: Betelt a pohár, feljelentjük a zaklatókat!

A Korda házaspár hazánk legkedveltebb énekes duója, ám úgy tűnik, a hírességeknek sem könnyű mindig. Kénytelenek felvenni a kesztyűt az őket nyilvánosan ócsároló, és megalázó zaklatóikkal szemben.

A történet három éve kezdődött, amikor Klárika észrevette, hogy egyesek a nevében írogatnak másoknak, sőt, különböző felvételekre a hangját is ráhamisítják. Ezzel megalázó helyzetbe hozták megannyi alkalommal az énekes házaspárt a nem szűnő verbális zaklatással. Ami azonban tényleg kiverte a biztosítékot, az az, hogy titokban felvételeket készítenek a koncertjeiken, majd azt kereskedelmi forgalomba hozzák.

Már három éve, hogy észrevettük, hogy valakik ezzel pénzt keresnek. Szerintem ez kimeríti az illegális kép- és hangterjesztés fogalmát! Megpróbáltuk elrendezni ezt halkan, de nem megy, mert ezek az emberek pszichésen betegek, és mellette még bűnözők is – fakadt ki Klárika a Borsnak. Az évek óta tartó küzdelemről már mi is beszámoltunk, azonban egy most megjelent, Xantus Barbara hasonló zaklató ügyéről készült cikkünk után a házaspárnak felnyílt a szeme, és döntésre jutotta: perre mennek.

Balázs Klárinál és Korda Györgynél betelt a pohár

Kordáék elmesélték: ezek a videók ráadásul méltatlanul minősíthetetlenek, hangban, valamint képben is borzalmasak.

Nem tűrünk tovább, összegyűjtöttük a feljelentéshez szükséges anyagot. Teljes lajstromunk van, egy egész nagy esettanulmány jött össze erről a piszkos bűnöző bandáról. Tudjuk a nevüket, a várost, ahol élnek – tette hozzá zaklatottan Klárika, és hozzá tette, hogy szerinte ez az egyetlen megoldás most, ami végre rendbe tehetné megtépázott lelkivilágukat.