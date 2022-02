Zámbó Krisztián: Annyi a feladatom, hogy szexi és hiú legyek – ez nem lesz nehéz!

Az ország házibulijában múlt héten az Ámokfutók atyjának, a discó-ikon Kozsónak a bőrébe bújt Zámbó Krisztián. A fogadtatása azonban nem volt teljesen felhőtlen, mivel a zsűritől nemcsak kemény kritikákat, hanem a legkevesebb pontot is kapta.

– Azóta visszanéztem az adást. Kétségtelen, hogy nem volt tökéletes, de az nagyjából lehetetlen – kezdte az énekes. – Hiszen azok, akiket eljátszunk, különlegesek: a hangjuk, a megjelenésük, a személyiségük. Pont ezért váltak sztárokká. Mi csak utánozni próbáljuk őket, és reménykedünk, hogy nem hozunk rájuk szégyent. Bevallom, én Kozsó karakteréből egy hét alatt egyszerűen nem tudtam volna többet kihozni, azonban a mellettem lévő táncosok fantasztikusan jól visszaadták az Ámokfutók-érzést. Tőlem nemcsak messze áll ez a stílus, hanem őszintén szólva annak idején nem is az Ámokfutókra tomboltam.

A zenész azt is elárulta, milyen szellemben áll a nyilvánosság elé hétről-hétre a rendkívül népszerű műsorban.

– Mindig foglalkoznunk kell a közönségünkkel. Bejártam már az országot a koncertjeimmel és valószínűleg ennek köszönhetem, hogy sokan szavaznak rám. De vannak közöttünk olyanok, akiknek már rég kialakult a stabil követőtáboruk. Mi, akiknek még javában formálódik a rajongói körünk, azért dolgozunk, hogy vasárnap esténként megnevettessük a nézőket, rajtunk és velünk szórakozzanak. Ez a műsor erre lett kitalálva, hogy mindenki, vagyis aki a szerepel benne, és aki élvezi a végeredményt, is jól érezze magát – tette hozzá.

Múlt héten meglegyintette a kiesés szele, ám végül Orsovai Reninek kellett búcsúznia. Emiatt megfogadta, még nagyobb elánnal veti bele magát a héten a munkába.

– Nyilván minden adás végén ki kell esnie egy előadónak. Ha legközelebb esetleg én leszek az, mert kevesebben szavaznak rám, vagy elrontok valamit, akkor is boldog vagyok, hogy felkértek a műsorba. Óriási örömet okoznak ezek az átalakulások, és úgy gondolom, még sok lehetőség van bennem. Szóval remélem, a zsűri és a nézők adnak még további esélyt, hogy ezt megmutassam – folytatta Krisztián.

S hogy mire számíthatunk tőle most vasárnap, mint a rendre félmeztelen felsőtesttel villogó Right Said Fred zenekar énekese? Erről is csepegtetett egy kis információt.

– A Right Said Fred tagjai nagyon viccesek voltak, és az I’m too sexy, vagyis a Túl szexi vagyok című számuk óriási sláger volt anno. Olyan karaktert kell hoznom, ami szerencsére semmilyen feszültséget nem kelt bennem. Leegyszerűsítve: az éneklés mellett annyi lesz a feladatom, hogy egy hihetetlenül szexi, hiú pasi legyek. Szerintem az nem lesz nehéz! – nevette el magát az énekes.