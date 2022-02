Egy rajongó 50 ezer forintért küldött sms-eket a Sztárban sztár énekesére

Csüggedten hagyta el a TV2 sikerműsora, a Sztárban sztár stúdióját Marics Peti vasárnap este. A kétszeres napi győztes előadásából egy technikai malőr miatt a produkció első fél percét nem hallhatták a nézők. Ahogyan a zsűritag, Lékai-Kiss Ramóna is mondta, ez az élőshow varázsa, így bármi megtörténhet – de úgy fest, a ValMar énekesével még soha nem esett meg hasonló.

Peti a csodás Tina Turnert alakítva érkezett a színpadra, és már ismerve az elképesztő hangi adottságait, szinte biztos, hogy tökéletesen hozta volna a rocknagyit, de miután nem működött a mikrofonja és a fülmonitorja sem, bár próbálkozott, majd kapott másik mikrofont is, már nem tudta megoldani rendesen a feladatot.

Marics Petit láthatóan megviselte a dolog, először dühös volt, majd tehetetlenségében néhány könnycseppet is elmorzsolt. Kiderült azonban, a YouTube sztár feleslegesen aggódott, rajongói azonnal cselekedtek. Néhányan, akik a stúdióban voltak, elmondták a Borsnak: megviselték őket a történtek, ezért valóságos szavazat cunamit indítottak el.

– Nagyon szeretjük Petit! A barátnőm 200 szavazatot adott le rá, hogy tovább jusson, ami azt jelenti, hogy több mint 50 ezer forintot fizetett ki, annyira kétségbeesett. Mi is megkönnyeztük, nagyon megviselt, hogy így járt a Peti – mondta a fiatal rajongó.

Fotó: Móricz István

Bár a helyszínen nem, másnap már szívesen, és megnyugodva beszélt lapunknak Marics Peti is.

– Nem vagyok egy sírós srác, de megviselt, hogy nem tudtam a maximumot hozni rajtam kívül álló okokból. Rengeteg rosszakaró üzenetet kaptam, amikben azt írták, na majd most elbukom, mert Tina Turner nem lesz testhezálló feladat számomra. Meg akartam mutatni, hogy tévednek, de nem tudtam úgy átadni a produkciót, ahogy szerettem volna. Nem működött a mikrofon, se a hangafal, majd kaptam egy új mikrofont, így érthető, hogy először nem tudtam átadni Tinát és kicsit megzavarodtam. Végül ugyan nem történt katasztrófa, de azért lássuk, be, nem így terveztem – mondta az énekes, akit a zsűritagok és a többi versenyző is azzal vigasztalta, hogy egy nehéz helyzetben helyállt. Az énekes azt is elmondta: megtisztelőnek tartja, hogy a rajongók sokat szavaznak rá, de nem szeretné, ha bárki eladósodna miatta.

– Többször hallottam már, hogy több száz szavazatot adnak le rám. Ez nagyon megtisztelő számomra, de már sokszor megkértem őket arra, hogy ne tegyék ezt, mert ez sok pénz és nem szeretném, ha otthon konfliktus lenne miattam a szülőkkel. Azt sem szeretném, ha rám költenék a zsebpénzüket – jelentette ki a Borsnak a Sztárban Sztár versenyzője.