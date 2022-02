Rózsaszín csipkében mutatta meg bájait a Playboy magyar istennője

Anno a Playboy mexikói kiadása figyelt fel Vass Zitára, azóta pedig a világ a modell lábai előtt hever – amit ő igyekszik is szexibbnél szexibb posztokkal meghálálni. Most például a szerelmesek napjára készülve döntött úgy, hogy megszabadul a ruháitól, és igen keveset takaró pink fehérneműben mutatja meg, miért is imádja annyira a kamera.