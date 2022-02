Többet ült repülőn, mint játszott: pár óra alatt bukta az Exatlont Derzsi Viki

Nem volt még ilyen az Exatlon Hungary történetében, hogy itthonról vittek ki ellenfelet a már biztos párbajozónak. De a védettségek miatt Pap Dorcinak nem maradt ellenfele, így itthonról kellett kivinni. A Bors a helyszínen volt, amikor a tengeri pályára motorcsónakkal megérkezett a gyönyörű influenszer párbajellenfele. Érezni lehetett a feszültséget a levegőben, a két barátnő sírva borult egymás nyakába, a sípszóig alig engedték el egymás kezét.

Fotó: TV2

Mindketten beleadtak mindent, végül Dorci győzni tudott. Derzsi Viki is sírt a párbaj előtt és sírt utána is, csak akkor mosolyodott el, amikor Monoki Lehel elárulta: ő az Exatlon All Star legrövidebb pályafutású játékosa. Épp, hogy megérkezett, már fordulhat is vissza.

Bármi jöhetett volna, de erre az egyre nem számítottam, teljes hidegzuhany volt

– vallotta be Viki. – Amellett, hogy komoly volt a tétje, az érzelmi része természetesen megnehezítette, bár ezúttal jobban ki tudtam zárni, mint amikor anno ellene kellett futnom. Sajnos nem tudtam kiteljesedni. Leginkább azt tudnám mondani, hogy szép volt, jó volt, rövid volt.

Fotó: Dózsa Gabriella / Saját

Pár másodperc alatt több féle forgatókönyv zajlott le Pap Dorci fejében, amikor megtudta: Magyarországról érkezik az adás előtt párbaj ellenfele. S bár megérezte, hogy barátnőjével kell majd megmérkőznie, amikor meglátta Vikit, folyni kezdtek a könnyei. De összeszedte magát, és győzni tudott.

Fotó: TV2

– Ez nem egy boldog győzelem – mondta sírással küzdve lapunknak a párbaj után Pap Dorci. – Tudtam, hogy Viki mennyire szeretne bejutni a játékba, hogy milyen sokat jelentene neki anyagilag is, ha nyerni tudna. Erre pont én vagyok az, aki elveszem tőle ezt a lehetőséget. Megéreztem, hogy vele kell majd párbajoznom, rettegtem tőle. Estem-keltem is a pályán, az ügyességinél sem úgy dobáltam, ahogy szoktam, ennyire tellett tőlem. Nem tudtam üres fejjel dobni, át is néztem nem egyszer, hogy most egy nagyon-nagyon jó barátnőm van a másik oldalon, őt ejtem ki. Teljesen összetörtem, de még ő vigasztalt, hogy töröljem ki ezt a napot, és próbáljak meg erőt meríteni belőle, hogy ha csak ennyire is, de legalább találkoztunk. És vigyem végig most már, ha nem magam miatt, akkor küzdjek érte!