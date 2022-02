Teljesen megváltozott a magyar énekesnő élete

Az énekesnő a megszokottaktól szeretett volna eltérni teljesen, így meglepetésekből nem lesz hiánya azoknak, akik januártól hétről hétre leülnek a tévé elé, és megnézik, milyen műsorvezető vált Katicából.

Nagyon régi álom volt, hogy valamikor jó lenne megvalósítani. Most jött el az ideje, most volt minden feltétel adott hozzá. Próbáltunk valami teljesen újat létrehozni, a megszokott műsoroktól eltérni. Én voltam az, aki ragaszkodott ahhoz, hogy egy beszélgetés-vonal is belekerüljön a műsorba, ezen belül pedig azt is szerettük volna, hogy ez is eltérjen a megszokottaktól. Kicsit csípős, szemtelen és néha provokatív stílusban kérdezek a vendégeimtől. A viccet félretéve, tényleg a jó ízlés határain belül maradva, de úgy, hogy a néző a következő héten is szívesen üljön le a tévé elé. A visszajelzésekkel is elégedett vagyok, eddig úgy tűnik, nagyon jól fogadták a nézők" – mesélte az énekesnő, akinek a magánéletében is óriási változás történt tavaly.

Az éneklés mellett mindig érdekelte a műsorvezetés is. Fotó: Katica

Nem titok, de teljesen megváltozott az életem, amióta elköltöztem Ózdról. Ez volt az első közös karácsonyunk a párommal, a kislányommal hármasban, és a mindennapok is másképp telnek, mint eddig. A civil munkámat otthagytam, és teljes hangsúlyt fektetek a zenére, építem a karrierem. A műsor előkészítésében is teljes mértékben részt vettem, a szerkesztésben és minden egyéb munkában. A következő tervem az, hogy új dalok szülessenek, mire a következő felvételünk eljön, már ott be is tudjam mutatni azokat. Veresegyházán élünk, és már kezdjük kiismerni magunkat a városban, egyre több ismerős arccal találkozunk nap mint nap, kezdünk otthonosabban mozogni, és egyre inkább úgy érezzünk, otthon vagyunk. Jó lesz majd teljes értékű emberként ide tartozni" – mesélte Katica, majd hozzátette, még csak év eleje van, de már most tele van tervekkel.

Egyre népszerűbb új műsora. Fotó: Katica

– A következő nagylemezen dolgozom, bár az elmúlt időszakban több válogatáslemezen szerepeltem új dallal, és folyamatosan készülnek az új nótáim. Továbbra is mindent én írok magamnak, de mint eddig, ezután is egészen biztos lesz, hogy más szerzőkkel is fogok dolgozni. A koronavírus-járvány elejétől egy kicsit az ihletem elszállt, sok más dologgal voltam elfoglalva, másra kellett koncentrálnom. Most már kezdek ezen a téren is visszatalálni az utamhoz, tele vagyok tervekkel, ötletekkel, amik megvalósításra várnak – fűzte hozzá.