Schmuck Andor újra szerelmes, már az esküvőre készül

A hősszerelmes politikus a Ripost-nak árulta el, hogy jó ideje párkapcsolatban él, ám a hölgy kilétét szeretné titokban tartani.

"Óriási köztünk az összhang, és folyamatosan csiszolódunk össze. Ő elfogad olyannak, amilyen vagyok, és szerintem ennél több nem is kell. Azt nem árulom el még, hogy ki rabolta el a szívemet, de annyit megsúghatok, hogy ha a csillagok állása is úgy akarja, akkor idén el is veszem őt feleségül" - újságolta a Ripost-nak Andor, aki tavaly áprilisban vált el előző feleségétől, Esztertől, de megőrizte az igaz szerelembe vetett hitét.

Bár egyelőre fotót sem láthattunk Andor új kedveséről, ha valóban összeházasodnak, akkor a politikus már nem titkolózhat túl sokáig: meg kell mutatnia, ki az, aki elrabolta a szívét.