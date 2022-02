Óriási hír: Új szerelmével máris első közös gyermekét várja a Dancing with the Stars táncosnője

Már közel két éve, hogy bejelentette a sztárpár: útjaik kettéválnak, külön folytatják. Megan Fox és Brian Austin Green három közös gyermek után döntöttek a válás mellett.

A szakítás évében, 2020-ban máris rátalált a szerelem a gyönyörű színésznőre, méghozzá a rapper Machine Gun Kelly személyében, akivel azóta meglehetősen őrült dolgokat tesznek a nyilvánosság előtt. Sőt, nemrég el is jegyezték egymást.

Idő közben a színész is szerelemre lelt az amerikai Dancing with the Stars egyik profi táncosa, Sharna Burgess mellett. A páros tagjai nemrég közösségi oldalaikon jelentették be egy cuki fotóval:

első közös gyermeküket várják.

Brian Austin Green ezzel hamarosan ötszörös apuka lesz, első házasságából ugyanis már született egy gyermeke, aki mostanra 19 éves.