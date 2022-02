L.L. Junior ezt gondolja Kulcsár Edina és GwM kapcsolatáról

Teljesen természetes, ha a barátok örülnek egymás sikereinek, ki másnak kellene támogatnia egy felívelő karriert, mint azoknak, akik hisznek bennünk. L.L. Junior és GwM régi cimborák, a híresebb zenész évek óta támogatja GwM felívelő karrierjét. Márknak azonban, köszönhetően annak, hogy Kulcsár Edina szerelme lett, nem kellett egyetlen új dalt sem kiadnia ahhoz, hogy egyből a csúcsra repüljön... Mára mindenki ismeri a nevét. GwM-et most már mindenki felismeri az utcán, a fiatal lányok autogramot kérnek tőle, a koncertjein pedig rendre teltház van. Most már szívesen pózolnak vele a hírességek is, ki ne örülne annak, hogy egyetlen fotó miatt több száz lájk gyűlik be a hivatalos oldalakon?

L.L. Junior pénteken osztott meg egy közös képet az újdonsült sztárral, akinek nyilvánosan gratulált ahhoz, hogy ilyen gyorsan a maintream-be, vagyis a fősodorba, az érdeklődés középpontjába került.