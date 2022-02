Kínos baki van a magyar énekesnő új lemezén

Nem volt könnyű Csongrádi Katának az elmúlt hét év: édesanyja és férje, S. Nagy István elvesztése után drámai időszak következett az életében. Igaz, ebből a közönség nem sokat láthatott, hiszen minden évben megrendezte az S. Nagy István emlékkoncertet, amíg a járvány engedte és férje kívánsága szerint megírta az életrajzát Férjem, S. Nagy István, a Slágergyáros címmel. Igyekezett vidámságot, örömet lopni az emberek szívébe fellépésein, koncertjein.

A covid-járvány kényszerű bezártságában gyönyörű dalai születtek, amikből – persze régieket is beválogatva – elkészült a 10. albuma, amin 16 dal csendül fel. A Ripost7-nek elárulta: történt egy kis malőr, amiről nem tehet, de igyekezett korrigálni.

A múltból többek kérésére rajta van a Naphimnusz, amit angolul és németül is felénekeltem, de egy technikai malőr miatt kétszer került a CD-re angolul, úgyhogy a német nyelvűt kárpótlásul megcsináltuk a youtube-ra, amihez bárki hozzáférhet – mesélte a művésznő lapunknak.

A lemezre rákerült a fiatalok körében is kedvelt Táncolj! című dal is. A nótákban – amiknek jó részét Csongrádi Kata maga írta – az elengedés is többféleképpen jelenik meg. A vidámabb verziója: „Ha nincs mit tenni, részemről ennyi!”, de megfogalmaz egy másik látásmódot is.

A Vár egy új állomás arról szól, hogy menj, elengedlek, ha neked ez jó, legyél szabad. Ám a végén azt énekelem: „menj, ha ezzel célhoz érsz és hozzám visszatérsz” – mondta Csongrádi Kata. A Túl a könnyeken című dalt zokogva írta.

Amikor a legjobban sírtam, akkor jött az üzenet: „Túl a könnyeken vár még győzelem, ma még nem hiszed el, hogy a holnap közel, és jobb lesz a folytatás…”

A Zenebutikon hamarosan indul egy húszrészes sorozata, miközben a Napsütéses Kataságok című műsora is folytatódik, ami immár harmadik éve megy és olyannyira sikeres, hogy most az interjúkból könyv is készül. Május 8-án pedig Csongrádi Kata koncertet ad a Stefánia Palotában.

