Janicsák Veca megdöbbentő vallomása: Nem volt időm sajnálni sem magamat

Az angyali hangú énekesnő, hosszú évek hallgatása után a napokban megszólalt magánéleti válságáról éppúgy, mint az évek óta jelen lévő nőgyógyászati betegségeiről. Janicsák Veca csendben küzdött lelki és fizikális egészségéért, és a Borsnak elmesélte azt is, hogy ő valójában milyen típusú beteg.

Inkább magamnak szeretem megoldani a problémákat, persze mindig minden helyzetben számíthatok a szeretteimre – árulta el a Bors olvasóinak Veca, aki hozzátette, hogy a betegsége akkor indult el, amikor Emmát, a már 6 éves kislányát várta. Az évek során több műtéten is átesett, a méhnyakrákkal is megküzdött, a kiújuló miómák miatt pedig végül a méhét is el kellett távolítani. Emiatt Vecának többé nem lehet saját gyermeke.

Felvette a kesztyűt az énekesnő

Nem voltam döntési helyzetben, a méhem eltávolítása volt a végső megoldás a teljes gyógyulásomhoz. Nem volt időm sajnálni sem magamat, a gyógyulásra kellett összpontosítanom, Emma érdekében is – mesélte az első szériás X-Faktor felfedezett, Janicsák Veca, és elmondta azt is, hogy kislánya nagyon értelmes és nyitott a világra, a korához mérten mindig mindent őszintén megbeszéltek egymással, ez most sem volt másként. Emma tudta, min megy keresztül édesanyja.

Az énekesnő elmesélte nekünk, hogy a történetét azért csak most hozta nyilvánosságra, mert túl a nehézségeken, már elég erőt érzett magában ehhez.

A történetemmel a szűrővizsgálatok fontosságára szeretném felhívni a nők figyelmét. A prevenció elengedhetetlen, hiszen így nagy eséllyel, időben orvosolhatók az esetlegesen fellépő problémák. Bármit is hoz az élet maradjunk pozitívak és hozzuk ki az adott helyzetből a lehető legtöbbet, még akkor is, ha ez néha lehetetlennek is tűnik. Persze adnunk kell magunknak időt a feldolgozásra, de utána csakis előre kell tekintenünk – nyilatkozta az énekesnő. Elmondta, hogy a testi-lelki egészség szoros összefüggésben áll egymással, ez nála is megmutatkozott. Hiszi, hogy magánéleti drámáink mögött is mi magunk állunk, és legtöbbször mi magunk vagyunk a saját akadályaink és ellenségeink, de ő ezzel a csatával már leszámolt.

Veszteségek árán, de megnyerte a küzdelmet a betegségével szemben

Nehéz, törékeny és tanulságos időszakot tudhatok magam mögött, amiből rengeteget fejlődtem és épültem – vallott Veca az elmúlt időszak nehézségeiről, mely után most új korszakot nyit életében.

Janicsák Veca az elmúlt terhelt időszak alatt sem tétlenkedett, hiszen Gravitáció címen egy új dallal rukkolt elő, és a hozzá tartozó klippel.