Itt az újabb bizonyíték, ilyen most Istenes Bence és Csobot Adél kapcsolata

Teljes családi idillről ad tanúbizonyságot Csobot Adél legújabb Instagram videója, amivel bizonyította az Istenes házaspár, hogy minden a legnagyobb rendben van körülöttük.

Mint arról a Bors is beszámolt, a januárt a műsorvezető az El Caminon töltötte, mert úgy érezte, újra meg kell találnia az utat önmagához.

Azóta persze ellepték a találgatások nem csak a pár közösségi oldalát, de a teljes internetet is, hogy megromlhatott a kapcsolatuk. Sokat támadták a műsorvezetőt azzal is, hogy hetekre egyedül hagyja Adélt, és a gyermekeit is.

Amikor pedig hazatért, ahelyett, hogy a viszontlátás öröméről posztolt volna, egy mátrai, majd egy biciklitúráról jelentkezett be. Csobot Adél idáig nem is jelentkezett, és nem is reagált a vádakra semmilyen felületen, néhány órája azonban egy kedves kis videóval lepte meg követőit.

Ezen látszik, hogy a pár önfeledt játékba keveredett a gyermekek legójával, és úgy tűnik, nyoma sincs közük semmilyen problémának.