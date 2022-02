Hiába várták, nem jelent meg A Dal színpadán Király Viktor

Király Viktor a közösségi oldalán is megerősítette a hírt, hogy sajnos betegség miatt ki kellett hagynia A Dal negyedik válogatójának műsorát. A rajongók nagyon várták, hogy kedvencük megjelenjen a kamerák előtt, de Viktor számára is fontos a biztonság és az egészség. Így jobbnak látta ideiglenesen átadni Rókusfalvy Lilinek és Rátonyi Krisztának a mikrofont. Mindenkit biztosított róla, hogy jövő héten már egészségesen és tele energiával láthatják A Dal színpadán őt is.