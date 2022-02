Ember Márk: Alig várom, hogy egy énekesnő bőrébe bújhassak

Vasárnap újra indul Magyarország legnagyobb házibulija, a TV2 Sztárban sztár műsora. Ismét 12 versenyző száll ringbe, hogy megmutathassa a zsűrinek és a nézőknek, ő hazánk legnagyobb átváltozóművésze. Ember Márk neve ismerősen csenghet nemcsak a színházba járóknak, hanem a tévénézőknek is. A fiatal színész is megmutatja sokoldalúságát a műsorban, amitől azt várja: csak jó buli legyen!

– Remélem olyan élményekkel gazdagodhatok, amikre sokáig emlékezni fogok. A lényeg, hogy a nézők is és mi is jól érezzük magunkat – vallja Márk.

Nincs kifejezetten olyan előadó, akinek mindenképp szeretne a bőrébe bújni, de reméli, akadnak majd szokatlan, nehezebb feladatai.

– Valami jó kis izgalmas női karaktert szívesen vennék. Színházban is kellett már női ruhában énekelnem, de ez azért teljesen más lesz – árulja el. Egyébként nem dédelget túl nagy álmokat, csupán az első adáson szeretne mindenképpen túljutni.

Gyors pályaválasztás

Márk nem tartja magát jó versenyző típusnak, így nem is szeret rivalizálni.

– Nem szeretek senkivel vetélkedni, senkit legyőzni. Ezért is választottam a színházat. Mert ott valódi csapatmunka folyik – avat be a miértekbe.

Azonban nem csak a világot jelentő deszkákon, hanem sorozatokban, filmekben is látni, sőt, ha feltekerjük a rádiót, különleges hangját is hallhatjuk. S hogy számára melyik az elsődleges?

A színház a szerelmem, a film a szeretőm, a zene pedig a terapeutám

– mondja lelkesen.

A fiatal tehetség egyébként hamar rátalált a hangjára, és rögtön tudta, színész lesz. Bár édesapja orvos, édesanyja pedig gyógypedagógus, ő egyik szakmával sem kacérkodott.

– Mióta az eszemet tudom, színész akartam lenni. Na jó, egy rövid ideig szippantós autós is, de az hamar elmúlt – teszi hozzá nevetve Márk.

Sodró lendület

Január 16-án ünnepelte 29. születésnapját, és úgy érzi, igyekezett az eddigi 29 évből mindent kihozni, amit csak lehetett. Szeretné hinni, hogy ott tart, ahol kell.

– A legnehezebb megtartani a lendületet, ami visz előre. Most egy nagyon jó időszak következik, beindul a Sztárban sztár, játszom színházban, elkezdek új előadást próbálni és a Pinceszínházban darabfelújításba is kezdek – sorolja a feladatait.

A fiatal művész nem tagadja, a hosszú pandémiás időszak megviselte, és nem kezelte túl jól a bezártságot.

– Egyik pillanatról a másikra mondták, hogy itt a vége, minden bezárt. A második hullámnál még rosszabb volt, hiszen már tudtuk, hogy mi vár ránk. Hidegzuhanyként ért, amikor újra be kellett zárni a színházakat – meséli Márk. A sorstól kapott rengeteg pihenő után így most duplán hálás, hogy ennyi feladata van. – Nem illik most panaszkodni.

Családi tervek

Még szemtelenül fiatal, mégis szerepek, feladatok sokaságát tudhatja már maga mögött. De vajon hogyan látja magát tíz év múlva?

– Szeretném, ha addigra már lenne gyerekem, kertes házam és természetesen feleségem. Klassz apuka akarok lenni – álmodozik Márk, aki tudatosan igyekszik távol tartani magánéletét a médiától. A szakmai terveit illetően viszont nincsenek ilyen határozott elképzelései. – Nem tervezek. Ki tudja, mi lesz addigra? Lehet, hogy nem is lesz színház. Persze remélem, ez nem következik be. Az elsődleges mégis az, hogy a magánéletem sínen legyen, a többi majd kialakul.