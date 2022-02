Elképesztő izgalmak az Exatlonban, megtört a jég

Ezen a héten nem villajátékban, hanem az Exatlon Hungary All Star évad első Nemzeti Viadalában bizonyíthattak a magyar versenyzők. A Bajnokok és a Kihívók először egy válogatón mérték össze erejüket, és a legjobbak álltak ki a mexikóiak legjobbjai ellen, egy csapattá kovácsolódva. Végül: Busa Gabi, Tóth Janka, Salander Dorka, Huszti Kata, Herczeg-Kis Bálint, Kempf Zozo, Virág Andris, Jósa Dani és Somhegyi Krisztián tett meg mindent a győzelemért. Az a Somhegyi Krisztián, aki tavaly lefutotta a mexikóiak leggyorsabb játékosát.

Fotó: TV2

A tavalyi évadban éppen a mexikói All Star ellen futhattunk, és ott a top játékossal sikerült tartanom a tempót, aminek külön örültem - mondta a futam után Krisztián. - Sajnos legyőzni végül nem sikerült, mert egy tökéletes dobással tarolt az ügyességi feladatnál. Nagyon örültem, hogy volt arra lehetőségünk, és plusz tapasztalatot adott idénre is. Gondoltam, hogy idén is kemény a csapatuk, és tényleg hihetetlen tempót diktáltak, de végül egy szoros mérkőzésen sikerült győzedelmeskednünk.

A magyar válogatott végül 9-9-es állás után, a Huszti Kata-Herczeg-Kis Bálint párossal, hirtelen halálban győzte le Mexikót.

Fotó: TV2

Megtisztelő és fantasztikus érzés volt, hogy két kihívóként mi futhattuk a hirtelen halált, ráadásul Mexikó ellen

– mondta a Borsnak Kata. – Egy ilyen csatának a jövőre nézve is pozitívan kell hatnia ránk. Az elmúlt pár napom nem sikerült a legjobban, így bízom benne, hogy ez most az egyéni játékomban is plusz lendületet ad majd.

A Kihívók legfiatalabb versenyzője szerint nagyon fontos volt mindenkinek ez a győzelem.

Fotó: TV2

– Mindig sokat lehet tanulni egy ilyen meccsből, pláne, ha a világ legjobbjairól van szó. Példaértékű a mexikóiak játéka. Brutális tempót diktálnak és nagyon precízek – tette hozzá Bálint.