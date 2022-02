Szoptatás közben mutatta be ikreit a szupermodell

Ashley Graham január 7-én, Twitter-oldalán jelentette be: megszülettek ikrei, akiknek a saját otthonában adott életet.

A világ egyik legsikeresebb plus size modellje ezt követően picikét elvonult a nyilvánosság elől, most azonban visszatért, hogy megmutassa a kis jövevényeket, ráadásul nem is akárhogy, ugyanis szoptatás közben készült az első nyilvánosságra hozott felvétel hármójukról.

A különleges fotóhoz a következő megható sorokat fűzte:

Malachi & Roman - A fiaim voltak a tanítóim, akik emlékeztettek arra, hogy milyen erős vagyok. Nem volt könnyű, de abszolút megérte. Még mindig alig hiszem el, hogy három gyermekem van – hozzátéve: alig várja, hogy megossza a szülés utáni időszak részleteit a követőivel.