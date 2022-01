Rég láttunk ennyire őszinte fotót Tóth Gabiról

Íme a valóság – ezzel a szöveggel tett ki Insta-oldalára karácsonyi fotót Tóth Gabi, megnyugtatva mindenkit: nem feltétlen tökéletes az ő életük sem. A felvételről leolvasható: Gabi igencsak belefáradt az ünnepi hajrába.

Minderről legújabb blogbejegyzésében részletesebben is mesélt az énekesnő. Bevallotta: nagyon várta a karácsonyt, és már hetekkel korábban elkezdte a készülődést, ám végül alig várta, hogy vége legyen, hiszen az igazi pihenés messzire elkerülte az utóbbi években. Mindennek ellenére megfeszült, hogy igazi mesevilágot teremtsen lányának, ami sikerült is. Ám valahogyan a felnőtteknek nem igazán sikerült lazítaniuk, vagy beszélgetniük egyet.

– Jó lett volna még ülni csak öt percet, de a dandártábornokasszony úgy döntött, hogy menni kell, hát menni kellett. És mi mentünk és mentünk… és mentünk. Az én imádott kis dacos Marcsám egész nap adott feladatot, végül bevallom, már a mosogatás számított pihenésnek, azt legalább lehetett robot üzemmódban, üveges tekintettel is csinálni. Hát mit ne mondjak, nem volt őszinte a mosolyom a második nap végére, amikor már fáradtabb voltam, mint egy több napos forgatás után.

Mindezek miatt Gabi végül csalódottan vette tudomásul, hogy szeretteivel nem igazán jutott idejük arra, hogy egymásra is figyeljenek kicsit

– Szerettem volna kicsit magamba szívni a hangulatot, gyerek lenni újra, hogy legalább ezen a napon átéljem én is a csodát. A gyermeki énem lázadt, hogy hol maradt a mesevilág? Felnőttként kellett viselkednem, miközben úgy érzem, jogom van néha kicsit gyereknek (is) lenni, mert csak úgy tudok én magam is csodát adni. Ha az egész karácsony arról szól, hogy robotolunk és görcsösen próbáljuk megteremteni a tökéletes hangulatot, akkor elmegy mellettünk az ünnep anélkül, hogy észrevettük volna.

A "karácsonyi csoda" persze végül csak befutott Gabiékhoz, nővére, Vera eljegyzésének hála.