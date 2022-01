Olyan intim videót tett közzé véletlenül Tóth Andi, hogy azonnal törölni kellett

A legtöbben azért látogatnak Tóth Andi közösségi oldalaira, hogy egy-egy friss fotót láthassanak csodás testéről, esetleg azért, hogy meghallgathassák egy új dalát, vagy épp azért, mert valami őrültséget tett az énekesnő. A Dancing with the Stars második évadának győztese azonban most valami olyat tett, amit egyik követője sem látott jönni.

Utólag is elnézést!

– Ezzel a filterrel kiraktam egy videót, amin közöltem, hogy kaksizom. Nem nektek szántam, hanem Tóth-nak – mondta az igencsak cuki fotófilterrel ellátott friss Instagram-sztorijában Andi, aki testvérére, Tóth Istire célzott.

Fotó: Instagram/Tóth Andi

Ha ez még nem lett volna elég döbbenetes, Andi egy rövid mondattal, mosolyogva folytatta a történetet, mint mondja:

– Sz*rni viszont emberi dolog.