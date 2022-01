Sorozatot készítenek Karikó Katalinról: Erre a hollywoodi sztárra bíznák a szerepet

The First Shots címmel készít sorozatot COVID-19 elleni oltásokról az HBO, a széria Brendan Borrell azonos című könyvén alapul, az excutive producere pedig azaz Adam McKay lesz, aki a nagysikerrel futó Ne nézz fel! című filmé is. A sorozat készítői szeretnék bemutatni az emberéleteket megmentő, a világjárványnak jó eséllyel véget vető vakcinák kifejlesztését, és azokat a gazdasági és politikai játszmákat, amelyek a háttérben zajlottak. Az HBO készülő művében feltűnik Karikó Katalin mellett Kizzmekia Corbett amerikai vírusimmunológus, valamint Sarah Gilbert, az Oxfordi Egyetem professzorának alakja is. A három tudós nőt a koronavírushoz kötődő munkájukon kívül néhány közösen elnyert kitüntetés is összeköti. Az HBO-sorozatban a döntéshozók közül kiemelkedik az amerikai elnökök tanácsadója, a virológus Anthony Fauci, a Nemzeti Allergia- és Fertőző Betegségek Intézete (NIAID) igazgatója. Az események során szintén fontos szerepet játszik az egykori amerikai elnök, Donald Trump is, de feltűnik a sorozatban a Pfizer vezér Albert Bourla és a Modernát vezető Stéphane Bancel is.

A Complex álomszereposztása

Hogy végül kik játszanak még a filmben, az HBO nem közölte -írta a port.hu.

Karikó Katalint Sarah Paulson

Donald Trump elnököt Jared Leto

Anthony Faucit, az amerikai elnök egészségügyi főtanácsadóját Martin Short

Gustav F. Perna tábornokot Ron Perlman

a vírusspecialista Sarah Gilbertet Julianne Moore

a Moderna-vezérigazgató Stéphane Bancelt Stanley Tucci

a Pfizer gyógyszergyár elnökét, Albert Bourlát pedig az Amerikai pite filmekből ismert Eugene Levy alakítaná

Díjözön zúdult Karikó Katalin nyakába

Bár a Nobel-díjat nem kapta meg, egymás után kapja az elismeréseket a világ minden tájáról a tudósnő. Eddig több mint hetven díjat vehetett át, csak hazánkban Fodor József emlékérem, Széchenyi-díj, Semmelweis-díj boldog tulajdonosa lett, decemberben pedig átvette Áder János köztársasági elnöktől a Bólyai-díjat, a magyar tudomány legrangosabb elismerését, amire nagyon büszke a biokémikus.

Magyar tervező ruhájában ünnepel

Mint ahogy azt a Bors elsőként megírta, a biokémikus Csézyt kérte fel, hogy a rangos díjátadókra estélyiket készítsen neki. A tudósnőnek bármelyik világhírű tervező készítene ruhát, de őt hazahúzta a szíve. Édesanyjának ugyanis volt egy matyó hímzéses párnája, amit saját kezűleg készített. Ennek az emléke mai napig mindenhová elkíséri Karikó Katalint, és az énekesnő hasonló motívumokkal dolgozik a ruháin. Az Asztúria Hercegnője átvételekor is egy Csézy övvel díszített ruhában jelent meg a tudósnő.