Még csak január eleje van, de Lékai-Kiss Ramóna máris teljesítette újévi fogadalmát

Lékai-Kiss Ramóna tavalyi éve tele volt elfoglaltsággal. Az ősz különösen tartalmas volt, hiszen a Dancing with the Stars műsorvezetőjeként heteken át állt szombat esténként a kamerák elé. Ilyenkor kevesebb idő jut azokra a dolgokra, amikre egy lazább időszakban. Ehhez kapcsolódhat újévi fogadalma is, amelyet sikeresen betartott. Erről az első fotót közösségi oldalán osztotta meg a TV2 sztárja.

Megfogadtuk, hogy idén több időt fordítunk egymásra, a barátságunkra, úgyhogy úgy kezdtük az évet, hogy egy egész napot együtt töltöttünk. Jajjjjj, de jó volt! – írja bejegyzésében.