Hízásra hajlamos, de nem engedi el magát Korda György

Korda György és Balázs Klári a nyolcvanas évek óta boldog házasok, és immáron a 83. életévébe lépett Gyuri bácsi és Klárika nem is lehetnének fittebbek. Kiváló egészségi állapotukat természetesen saját maguknak köszönhetik, mert nem engedik, hogy elszaladjon velük a ló, még akkor sem, ha ünnepelnek.

Tulajdonképpen én mindig hízásra hajlamos voltam, de tudtam, hogy hol a határ, és be is tartottam őket – kezdte a Borsnak Gyuri bácsi, aki mindig is híres volt az energikus hozzáállásáról bármiről is legyen szó.

Balázs Klárival 40 éve már, hogy összekötötték az életüket.

A futás nem, de a bicikli jöhet!

Most is sportol, és a vitaminok mellett szobabiciklizik naponta 2-3 órát, emellett hasizom gyakorlatokat végez.

Az étkezésre mi nagyon odafigyelünk. Nálunk Klárika úgy vigyáz rám, akár egy hímes tojásra, máshogy nem is menne. Így például a karácsonyi ünnepi vacsora nálunk ehhez mérten fitt, de laktató volt. Vigyáznunk kell a vonalainkra, mindent lehet, csak mértékkel – mesélte az táncdalfesztivál-sztár. Gyuri bácsi azt is elmesélte lapunknak, hogy a karácsonyi menü vajban sült rák volt petrezselymes krumplival, szilveszterkor pedig lencselevest főzött Klárika.

Szülinapi kimenő

A Bors azt is megtudta, hogy a házaspár kettesben ünnepelte Gyuri bácsi születésnapját. Egy étteremben volt asztalfoglalásuk estére, ott történt meg a köszöntés.

A Jóistennek köszönhetjük, hogy ilyen jól tart minket egészségben és boldogságban. Ez minden ajándéknál többet ér, éppen ezért szerényen ünnepeltünk, pici figyelmességekkel – újságolta el nekünk Gyuri bácsi, hozzá fűzve, hogy a jövő évre nagy terveik vannak, melyet ha elmúlik a pandémia, meg szeretnének feltétlen valósítani. Addig viszont több hetes pihenőidőt szerveztek maguknak az év elejére. Korda György pályafutásnak 65. évfordulójához érkezik 2022-ben. Ennek kapcsán szeretne új dalokkal, és videóklipekkel megjelenni az újévben.