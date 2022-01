Édesapja nem akarta színpadra engedni Horányi Julit

Horányi Juli és családja sohasem szűkölködtek az ösztönös és zsigerből jövő művészeti energiákban.

– Én igazi színház gyerekként nevelkedtem. Édesapám, Horányi László aktívan színészkedett, rendezett, a mai napig játszik és igazgatja az Esztergomi Várszínházat. Kislányként mentem vele mindig dolgozni, így azt hiszem, joggal mondhatom: a kulisszák mögött nőttem fel – kezdte vidáman az emlékezést Horányi Juli, aki eleinte talán éppen ennek hatására musical színésznőnek készült. A színész apuka azonban nem volt elragadtatva elsőszülött lánya törekvéseitől.

Eleinte próbáltam lebeszélni a színpadról, hiszen pontosan láttam, tudtam, hogy milyen buktatói vannak a színpadi létnek. Az igazság az, hogy Juli mindig is nagyon érzékeny kislány volt, és láttam, hogy a lelke megsérülhet. Az ember félti a lányát, hogy ez a szenzitivitás nehogy a kárára forduljon – írta le az akkori aggodalmait Horányi László, de hozzá tette azt is, most, hogy Juli erős és határozott nővé vált, látja, már nincs miért aggódnia.

Egy családi fotó Fotó: Facebook

Álmok és a valóság

László lánya, Juli énekesnőként találta meg önmagát. De ez sem volt egy kikövezett út. Rajzolni is mindig nagyon szeretett, így egyszerre két vasat tudott a tűzben tartani.

– Felvettek Kaposvárra színházi látvány, és jelmeztervező szakra, amit el is végeztem, így a hivatalos végzettségem látványtervező művész lett – mesélte Juli, aki nagyon szereti a szakmáját, de egyre ritkábban vállal már színházi munkákat, mert nagyon elfoglalt. Azt is elmondta, hogy a főiskola után jött rá, énekelni szeretne leginkább és teljes bizonyossággal ezt a pályát választja.

– Féltettem őt még ekkor is, miután a nőknek ez egy nehezített pálya – vallotta be nekünk az édesapa, azonban Juli kitartóan gyakorolt, énekelt. Először több zenekarban, majd az X- Faktorban ért el nagy sikereket. Most január 20-án pedig megjelentet egy új dalt, Fáj címmel.

– Régóta vágyom egy olyan dalra, ahol a legbelső érzéseimmel, küzdelmeimmel foglalkozhatok, amik eddig a közönség számára nem voltak nyilvánosak. Kilépek a komfortzónámból, de ez most nagyon jólesik. Őszinte lett ez a dal – vallotta be.

Ám nem ő az egyetlen énekesnő a Horányi családban: Eszter, a színész apuka második lánya is énekesnőként végzett, habár jelenleg televíziós szerkesztőként és műsorvezetőként keresi a kenyerét.

Lányai büszkesége

A Jászai Mari-díjas László az elmúlt években fiatalos aktivitással munkálkodott az ország több színpadán, de ugyanígy alakította nagy sikerrel televíziós karakterét is. Szerepelt ugyanis a TV2 sorozatában, a Doktor Balatonban, ám a legnagyobb szívügye az Esztergomi Várszínház igazgatása.

László a Doktor Balatonban Fotó: TV2

– Nagyon büszkék vagyunk apura, mert az egész az ő ötlete volt, és véghez is vitte a nagy tervét, azaz megalapította Esztergom egyetlen szabadtéri színházát – büszkélkedett egybehangzóan Eszter és Juli. A Várszínház egyébként évtizedes, országosan elismert munkát folytat, amit igazol az utóbbi években júniustól tapasztalható szinte állandó telt ház.

Színészhez ment feleségül

Horányi Juli élete párjának is színészt választott: Dénes Viktorral másfél éve házasodtak össze, azonban a kapcsolatuk már hetedik éve tart. Viktor a népszerű Budapesti Operett Színház ambiciózus színésze, és szintén játszott a Doktor Balaton televíziós sorozatban. A pár már tervezi, hogy hamarosan családot alapít, ezért nemrégiben egy kicsit nagyobb lakásba költözött, ahol remekül érzi magát.