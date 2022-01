Damu Roland édesapja: „Had temessem el a fiamat!”

Családi háború dúl Damu Roland temetése körül. A nagynéni, Éva szerint a színész a kórház intenzív osztályán azt mondta neki: „Éva, te fogsz eltemetni. Se a szüleimet, se a testvéreimet ne hívd meg, te intézz mindent!” A rokonság ezen része ezért úgy döntött, a temetést szűk körben tartják, csak a barátokat és egy-két kollégát látnak szívesen.

Roland édesapja szerint nagyon valószínűtlen, hogy a fia kitiltotta őket a temetéséről.

– Gondoljunk bele, Roli covidos volt, nem lehetett látogatni csak úgy. Ráadásul Évával, a nővéremmel akkor még tartottam a kapcsolatot telefonon, hiszen én kértem meg, hogy legyen ott Roli mellett, ha szüksége lenne valamire. Éva soha egy szóval sem említette, hogy a fiam ilyen kijelentést tett, nem tudtuk, ő sem tudhatta, hogy ekkora a baj – magyarázta a Blikknek Damu Rudolf.

Bonyolítja a képletet, hogy a haldokló színész a barátját, Zsoltot is felkérte kapcsolattartónak.

– Éváék örültek, amikor megtudták, hogy a fiam barátja, Zsolt és a barátai intézik a temetést és a költségeket is állják, hiszen őket sem veti fel a pénz. Később azonban kiderült, hogy Roli több milliót kapott egy barátjától egy internetes projektre, a pénz azonban nem került elő a halála után. Innentől már nem volt szükség Zsoltra és arra, hogy fizesse a temetést.

A gyászoló apa azt is elárulta, miért mérgesedett el a helyzet a testvérével annyira, hogy a fia temetésén sem akarják látni.

– Éva akkor fordult ellenem, amikor elmondtam, hogy beszéltem a volt feleségemmel. Történt, ami történt, csak az ő fia is – sóhajtott az apa, aki nem érti, a kórház miért nem a szülőnek adja ki ilyenkor a megfelelő papírokat.

– Beszéltem a főorvossal, ő is vérlázítónak tartotta. Sem a kórházban, sem a patológián nem jutott eszébe senkinek, hogy megkérdezze, nincs-e közelebbi hozzátartozója az elhunytnak. Hát, felháborító, hogy nem tudom intézni a fiam temetését, mert aki intézi és a papírokat megkapta, nem áll szóba velem.

Damu Rudolf egyre reménytelenebbnek látja, hogy eltemesse a fiát.

– Zsolt már beszélt a temetkezési vállalkozóval, gyönyörű szertartást szervezett volna, csodás márvány sírkövet, nekem is elküldte a fotót. De most úgy érzem, ellopták tőlem a fiam temetését! Évának a temetésre nem volt felhatalmazása. Csak arra, hogy a kórházzal tartsa a kapcsolatot. Ráadásul ki is tiltanak a szertartásról? Felháborító és mélységesen szomorú. Beszéltem jogásszal, tudom, hogy nem tilthatnak ki onnan hivatalosan, de ha nem sikerül visszavennem a szertartás szervezését, akkor nem megyek el a temetésre. Bár megszakad a szívem, hogy nem lehetek ott, nem akarom, hogy botrány legyen, ez méltatlan lenne hozzá – mondta elcsukló hangon Damu Rudolf, aki lapunkon keresztül üzen testvérének: – Had temessem el a fiamat! Olyan temetése legyen, amely méltó az emlékéhez, és amin ott a családja. Szeretném, ha mi, a szülei és rajtunk kívül mindenki elbúcsúzhatna tőle, aki ismerte és szerette.