Betegségéről vallott a TV2 sztárja: Bizakodik a gyógyulásban

Súlyos anorexiával és szorongással küzd Krizsán Lili. A fiatal lány jelenleg kórházi kezelés alatt áll, ahonnan nem tudja, mikor térhet haza végleg.

– Az orvosok még nem tudják, meddig kell itt lennem, de amíg nem vagyok száz százalékos, én sem szeretnék hazamenni – kezdte lapunk megkeresésére Lili, aki, ha véglegesen még nem is költözhetett ki a kórházból, ám karácsonykor néhány napot otthon tölthetett.

– Az a pár nap igazán feltöltött. Végre felszabadultabban ülhettem a családi asztalnál, bár az evés még mindig nehézkes. Nem is vágtam be két tányér töltött káposztát, ide legalább eszegettem – mondta nevetve az énekesnő, akinek hangjából egyáltalán nem érződött a szomorúság, pedig az új évet a kórház falain belül kellett köszöntenie.

– Picit tartottam tőle, hogy lelkileg megvisel majd, hogy nem a barátaimmal szilveszterezek, de szerencsére annyira jó itt bent a társaság, hogy ez elterelte a gondolataimat – mesélte Lili.

Lili alig várja, hogy elkezdhesse valódi karrierjét. A kórházba kerülés előtt is írt már dalokat, de szerencsére a jelenlegi helyzet jó hatással van az alkotói tevékenységére is. – Itt bent is írtam már egy dalt, úgy érzem, sokkal jobban jön az ihlet – mondta lelkesen Lili, akit mindig a zene rángatott ki a nehéz helyzetekből.

Az énekesnő lassan, de lépked előre a gyógyulás útján.

Sokkal erősebb és energikusabb vagyok! Ha kívülről még nem is látszik, valójában már tényleg rengeteget javult az állapotom

– mondta bizakodással telve Lili.

Az anorexiából és a szorongásból kigyógyulni nem egyszerű folyamat, hosszú út áll még Lili előtt, de már érzi a változást és látja a fényt az alagút végén. A kórházakban jelenleg látogatási tilalom van a koronavírus miatt, és ez alól az az intézmény sem kivétel, ahol Lili tartózkodik. A fiatal lánynak csupán percei vannak, hogy találkozzon családjával és barátaival.

– Rossz, hogy el van zárva az ember a külvilágtól. Ha be is jöhetnek, nem mehetünk el egyet sétálni. Egy-egy látogatás 10-15 percig tartat – mesélte Lili, aki még ennek is megpróbálja a pozitív oldalát nézni.

– Egyedül kell lennem és magamra kell koncentrálnom, hogy minél előbb megvalósíthassam az álmaimat! – fűzte hozzá reménykedve.