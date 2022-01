Andrei Mangra izmos testét imádják a női rajongói – odavannak ezekért a szexi fotókért

A TV2 táncos műsora, a Dancing with the Stars nemcsak szereplő ismert emberek, de a benne szereplő profi táncosok számára is ismertséget hozott. Andrei Mangra például óriási rajongótáborra tett szert, bár egy országot tartja lázban a műsor óta, hogy mi lehet Tóth Andi és Andrei Mangra között. A páros többször elmondta, hogy csupán csak nagyon jó barátok.

A közösségi médiában is népszerű táncos most épp Tarzannak állt, és ez egy olyan szerep, ami tökéletesen áll neki, mintha neki találták volna ki.

A sármos táncos ritkán posztol magáról olyan szívdöglesztő fotót, amint amit most tett ki az Instagram-oldalára.

„Hello. Itt Tarzan ! Rólam olvashatók a @hotmagazin ban !”