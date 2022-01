Aggódtak az orvosok Sebestyén Katjaért

Sebestyén Katja a várandóssága izgalmas periódusba érkezett, hiszen mostmár bármelyik pillanatban megindulhat a szülés.

- Már nagyon nagy a pocakom. Sokat híztam az elmúlt pár hétben, főként a karácsonyi finom ételek miatt, illetve vizesedek is. Múlt héten volt egy pici ijedtség, mert szokatlanul magas volt a vérnyomásom. Az orvosok attól féltek, hogy terhességi toxémia alakul ki nálam, ezért szerettek volna befektetni a kórházba. Szerencsére a laboreredmények azt mutatták, hogy nincs fehérje a vizeletben, így végül nem kellett bent maradnom - kezdte a Borsnak Katja, aki bízik benne, hogy - ahogyan a két korábbi terhességekor - most is rendben lezajlik majd a szülés.

- A két gyermekemet természetes úton hoztam világra. Nem mondom, hogy nem félek a szüléstől, de remélem, Patríciánál is elkerülöm az epidurális érzéstelenítést, császármetszést és mindenféle beavatkozást. Múlt héten, egyetlen éjszaka leforgása alatt fordult a szülőcsatorna irányába, akkor nagyon megkínzott, az összes szervemet éreztem - mesélte nevetve Katja, s hozzátette, az utóbbi napokban már sokkal jobban érzi magát és izgatottan várja, hogy a baba mikor indul el a nagyvilág felé.

Apás szülésre készülnek

Katja úgy érzi, hogy a mostani terhessége sokkal másabb, mint a két korábbi.

- Sokkal szeretetteljesebb. Ahogy Peti várja a saját kislányát azt nem tudom összehasonlítani a korábbi tapasztalataimmal - mesélte a kismama, s elárulta, hogyan készülnek a kicsi érkezésére.

- Hosszú út vezetett odáig, hogy mindketten apás szülést tervezzünk, Peti viszont mostmár elképzelhetetlennek tartja, hogy ne legyen velem a szülőszobában - árulta el Katja.

Rosszul érintette

Katját sokan szeretik és csak elvétve kap negatív kommenteket, azonban a terhessége okán most olyasmit írt az egyik követője, ami nem esett jól neki.

- Rám lehet mindenfélét mondani, azért nem éreztem rosszul magam, amikor a televíziós szereplések vagy a megjelentek cikkek után olyan megjegyzéseket kaptam, hogy “Dagadt vagy” és hasonlók, mert úgy voltam vele, az emberek legalább levezetik a stresszt. Most viszont, 39 évesen, terhesen kaptam egy olyan kommentet, hogy: “Oké, mindig is kövér voltál, de már nem gyereket kellene szülnöd, hanem unokázhatnál”. Ez nagyon nem esett jól, az volt bennem, hogy: ne már gyerekek, ennyire nem lehetek öreg! Jól megkaptam... - tette hozzá nevetve Katja, aki megdöbbent, hogy van, aki idősnek tartja a szüléshez, hiszen sokan negyven felett vállalnak gyermeket.