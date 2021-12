Új szerepben tűnik fel a TV2 korábbi műsorvezetője

A Mondj Te is egy verset PódiumON sorozat több sikeres esten van túl. Mi hívta életre, milyenek az eddigi tapasztalatok és mi a különlegessége a vasárnapi estének?

Hat év közösségi együttléte, a pandémia, valamint az, hogy maga a műfaj: önálló előadóestek, azaz pódiumművészet kihalóban van, versekkel már alig-alig babrálunk magunktól, verseket már alig tudunk fejből, kívülről, valamint az is, hogy hitem és véleményem szerint a pódium, mint gazdasági-művészeti vállalkozás az egyik sikertörténet lehet a XXI. században. Hiszen nem kell hozzá más, mint egy vagy két művész, minimális technika, kisebb létszám befogadására alkalmas helyszín, és az már csak emel az estek minőségén, ha közben bort is kóstolunk, mi több finom ételeket is. Közben rövid idő alatt a magas minőség jelenik meg a színpadon. Ehhez persze kellett az a versmondó mag, akikkel hat évvel ezelőtt elkezdtem a Mondj Te is egy verset közösségi esteket, ahol mindenki elmondhatja a magáét. A maga kedvenc versét, rövid prózáját.

Mi az, ami miatt számodra igazán fontos ez a vasárnapi fellépés? Ráadásul most egy nagyon különleges társulást láthatnak a nézők.

Többes kettősségek vannak, amik végig kísérik a PódiumON estjeinket. Ilyen páros vagyunk Lutter Imrével, akivel a Magyar Versmondók Egyesületében is együtt dolgozunk a versmondás népszerűsítésén, de ott inkább a versenyek, a fesztiválok vannak fókuszban, míg az Egyesületemen belül inkább az amatőr versmondók közösségteremtő ereje és a pódiumművészet. Imrével Vers Pingpong esttel járjuk az országot, ahol a közönség dobja nekünk be és egyben vissza a témát, azaz végig ők döntik el, hogy miket mondjunk. Aztán AGWeinberger, kiváló gitárművésszel is van kettősöm, a Hangok és Szavak, melyben a kiváló blues-zene, azon belül is a loopolt játék találkozik a versekkel, akár úgy, hogy a kettő teljesen eggyé válik. És végül, de nem utolsó sorban a most vasárnap látható A három hang, azaz két kiváló barátom Szakcsi Lakatos Béla és Kathy-Horváth Lajos. Itt a zene inspirálta versmondás és a versmondás inspirálta zenélés öröme találkozik, a teljes improvizáció során.

Improvizatív előadásról van szó, ez milyen extra kihívásokat rejt magában?

Iszonyú felkészültséget. Fejben, lélekben. Én, egy-egy ilyen rögtönző est előtt minden verset szinte újratanulok, amit az esteken előhívhatok. Még úgy is, hogy egy-egy esten kb. 15 vers szólal meg, tehát töredéke a fejben hordottaknak.

A vers, mint műfaj mennyire él 2021-ben? Mennyire nyitottak a fiatalok rá?

"Szerintem most ível felfelé a vers pályafutása. Pont a pandémia, pont a rövid üzenetek világa, a tempó az, ami megköveteli, hogy a verseknek egyre több helye és szerepe legyen a fiatalok életében is. Hiszen egy versben, ha jó, benne van a költő olvasottsága által az egész világirodalom. Hát nem egyszerűbb egy verset megtanulni, vagy meghallgatni, mint végigolvasni minden író-költő eddig megjelent jelentősebb műveit - ez szerintem a költőink dolga egyre inkább."

A Hír TV Híradósa vagy, több helyen tanítasz, rengeteg rendezvényen találkozhatnak veled az emberek, e mellet két gyermek apukája vagy - hogy jut e mellett idő és energia a "Mondj te is egy verset" projektre? Miért szívügyed ez?

Még a híradók alatt, a szünetekben is tanulok. Verseket. Meg szemlélek, gyűjtök. Például nem azért járok zsűrizni egy-egy versenyre, hogy én döntsek (döntsenek a nézők, az idő, meg minden más), hanem hogy tanuljak. Új verseket kapjak. És szívügy, mert már alig-alig tudok olyan előadóművészt, vagy színművészt mondani a fiatalabb generiációból, aki képes jól, hitelesen verset mondani. Ami az egyik legszebb feladat, ráadásul a világon nincs még egy nemzet, amely a nyelvi finomságai által minden jelentősebb rendezvényen verset mondana és hallgatna.