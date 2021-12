Trehány, mocskos, tiszteletlen - Oláh Gergő reagált a súlyos kritikákra

Tovább folytatódott a Farm VIP-ben kirobbant vita. A keddi adásban próbálták megbeszélni az kiinduló konfliktust okozó kijelentést, miszerint Dia a csapat többsége szerint kétszínű. Oláh Gergő a megbeszélés közben úgy érezte, hogy nem tudja a saját véleményét végig mondani, ezért bocsánatot kért és inkább elment gyújtóst csinálni .

– Számomra ez a termelést segítő játék nagyon rossz volt. Mert én olyan ember vagyok, aki igyekszik a jóra koncentrálni mindenkinél – kezdte Gergő, akit nagyon megviselt lelkileg ez a feladat. – Nem azért mentem arról a beszélgetésről sem, mert tiszteletlen voltam, hanem egyszerűen nem éreztem, hogy el tudnám mondani a saját véleményemet. Nem menekültem a beszélgetés és a konfliktus elől, csak azt láttam, hogy nem jutunk a megoldáshoz. De nem csak én jöttem el, hanem Henry és Holló is felállt és kijött utánam – folytatta.

A szerdai adásban még tovább fokozódtak az ellentétek , ami Gergőt is meglepte. Alapvetően mindenkivel igyekezett jó kapcsolatot ápolni a verseny során.

Nagyon rosszul esett, amikor Gyepi azt mondta rólam, hogy trehány, mocskos, tiszteletlen vagyok. Mert nekik kellett helyettem rendet rakni. Az igaz, hogy a étkezés után nem mostam el a tányéromat, de gyakran a többiek után is takarítottak, más sem mosta el a tányérját, de ők csak engem emeltek ki, ezért nem értettem és nem esett jól az egész. Az egész műsor számomra egy remek játék volt, nem vettem semmit véresen komolyra. Szívvel, lélekkel játszottam és úgy gondolom minden feladatban kivettem a részemet – mesélte Gergő.

Sajnos a Farm VIP során nem tudták a nézeteltérésüket rendezni. Csak később, tudták a TV2 Farm ahol éltünk című háttérműsorában tisztázták a helyzetet.

– Nem bírtam elviselni, hogy nem tisztáztuk a nézeteltéréseinket. Én magánemberként is olyan vagyok, aki szereti a konfliktusokat megoldani, tisztázni. Ha nem is lesz felhőtlen utána a viszony, akkor is szükségem van rá, hogy nyugodtan tudjak aludni.

A csütörtöki Farmgyűlésen végül Gergő és Gyepi kapták a legtöbb szavazatot, mivel szavazategyenlőség állt fenn, így a védettség birtokosa, Kammerer Zoli döntött, és végül Gergőt küldte párbajozni. Gergő Gyepit választotta ellenfeléül, a komoly erőpróbából pedig végül Gyepi került ki győztesen, így Gergő távozni kényszerült a Farmról.