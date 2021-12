Megtörte a csendet Tóth Dávid: hosszú üzenetben vallott a szakításról

Tóth Dávid a közösségi oldalán tett ki egy hosszabb írást arról, ő hogyan látja a szakítást.

"A forgatást úgy fejeztük be, hogy szerelmesnek éreztem magam. Hosszú idő után először! Majd a forgatás végeztével tudtunk tényleg kettesben lenni, kamerák nélkül először beszélgetni egymással. Ekkor nyílt alkalmunk igazán megismerni egymást, ez volt a legizgalmasabb időszak. Sajnálom, hogy végül nem jött össze kettőnk között a dolog, pedig hittük, hogy működni fog!

Mielőtt megkérdeznétek: nem gondolom, hogy más lányt kellett volna választanom, akkor, ott a szívemre hallgattam és most sem döntenék másképp. Aki pedig azt mondja, hogy egy ilyen műsorban nem lehet megtalálni az igazit, annak azt üzenem: a szerelem bármikor és bárhol jöhet, meg kell adni neki az esélyt! A legfontosabb pedig, hogy a mai napig jóban vagyunk Laurával és tiszta szívemből kívánom neki, Annabellának és a többi lánynak is, hogy találják meg a boldogságot! Ezt kívánom nektek is és Kellemes Ünnepeket mindenkinek!” – írta Dávid az Instagramon.