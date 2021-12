Gelencsér Timi döbbenetes vallomása: Még soha nem érzett ilyen pokoli fájdalmat

A Dancing with the Stars műsorvezetőjének néhány nappal ezelőtt eltávolították mindkét manduláját. Timi a műtét előtti néhány órában elmondta, hogy elkerülhetetlen volt a beavatkozás, mivel az utóbbi 6 évben folyamatos problémát okoztak neki a mandulái . Azt hitte, az operáció utáni első 12 órában tapasztalt fájdalom után már csak jobb jöhet, de sajnos tévedett. Három nappal a műtét után is elviselhetetlen kínokat él át.