Kórházban tölti az ünnepeket Rúzsa Magdi

Márciusra várja gyermekeit Rúzsa Magdi, aki megfigyelés céljából már az ünnepeket is kórházban töltötte. Az énekesnő és párja izgatottan várja, hogy megérkezzen hozzájuk Lujza, Keve és Zalán, ezért számukra a karácsonyi időszak most egy újfajta várakozásról szólt. Mivel Magdi nem ünnepelhetett otthon szenteste, így náluk már december eleje óta igazi karácsonyország van.

– Másfél hete csak karácsonyi zenék szólnak nálam, csillog-villog a ház, és ünneplem a karácsonyt – mesélte a Mokkában az énekesnő.

De nem Magdi az egyetlen, akihez bekopogtat a gólya 2022-ben. Akadnak hazai és külföldi hírességek egyaránt, akiknek családja hamarosan bővül!

Fotó: Végh István / Bors

Rúzsa Magdi

Az énekesnőnek a legfontosabb, hogy babái egészségesek legyenek, így megfigyelés céljából kórházba vonult. Magdi számára sok édes terhet okoznak a születendő gyerekek, már most úgy érzi, mintha a 9. hónapban lenne.

Fotó: Schumy Csaba dfp@dfp.hu / DFP

Rácz Jenő és Gyuricza Dóra

Rácz Jenő és Gyuricza Dóra novemberben jelentették be, hogy első gyermeküket várják. A pár boldogan készül arra, hogy néhány hónap múlva megpillanthassák kislányukat, Kamillát. Előtte azonban még szeretnének pihenni, így pár napja Mexikóba utaztak.

Fotó: Schumy Csaba dfp@dfp.hu / DFP

Lovas Rozi

Lovas Rozi 2020 májusában adott életet első gyermekének. A kistesó érkezésére nem kell sokat várni, a színésznő ugyanis februárban újra szülni fog. Részleteket nem szeretett volna elárulni a terhességével kapcsolatban, csupán annyit tudni, hogy már ősz óta nem áll színpadon.

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Chris Pratt és Katherine Schwarzenegger

Áldottnak érzi magát Chris Pratt és Katherine Schwarzenegger, akikhez hamarosan új gyermek érkezik. Mindig is szerettek volna kistestvért a tavaly született Lyla-nak és most boldogabbak, mint valaha. Arnold Schwarzenegger lánya az első terhessége során sokat szorongott és aggódott a covid miatt, most azonban sokkal lazábban kezeli a helyzetet.

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence szeptemberben bukott le azzal, hogy babát vár. A gyönyörű színésznő nemrég egy hivatalos vörös szőnyeges eseményen is megjelent, ahol jól látszott, hogy már szépen gömbölyödik a pocakja.

Fotó: Tullio M. Puglia / GettyImages

Cristiano Ronaldo

Hamarosan hatszoros apuka lesz a portugál futballsztár. Cristiano Ronaldo párja, Georgina Rodriguez ikrekkel várandós! A focista szíve csordultig van szeretettel, nagyon várja, hogy legkisebb csemetéit is megpillanthassa.