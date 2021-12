Kiderült, erre költi a nyereményét a Farm VIP győztese

Brutális hajrával ért véget a Farm VIP 2. évada., Fehér Holló bizonyított magának és mindenki másnak is, aki kételkedett benne. Rengeteget tanult a műsor során és szép lassan beletanult az állatok gondozásába is. Az elődöntő hatalmas lendületet adott neki. Elég önbizalmat szerzett és elhitte: akár meg is nyerheti a 11 milliós fődíjat, a korábban megszerzett 1 millió forintos fix nyereménye mellé.

Fotó: TV2

– A játék kezdetén nem gondoltam volna, hogy esélyem lehet a fődíjra. Többiek se gondolták, hogy elég rátermett vagyok, hogy megnyerjem a játékot – kezdte lapunknak az ifjú zenész, aki a játék alatt igyekezett mindenki sikerének örülni és hogy ennyi remek emberrel találkozhatott.

Fehér Holló sokat tett azért, hogy idáig eljutott, rengeteg párbajban hívták ki, de mindig sikeresen teljesítette az adott kihívást. Több feladatnál nem gondolták, de elsőként ért célba, kihasználta az erősségeit.

Sokan ki vannak akadva azon, hogy a játékban taktikáztak az emberek, de hát ez a játék erről is szólt. A műsor során rengeteg pozitív üzenetet kaptam az emberektől és még többen megkedveltek. A döntő is nagyon izgalmas volt, ott úgy gondolom 120 százalékon teljesítettem. Dóri nagyon kemény ellenfél volt, ő is nagyon oda tette magát – hangsúlyozta Holló.

Buzás Dóriban kemény ellenfélre talált a Farm döntőjében. A végjáték felénél sikerült Hollónak átvenni a vezetést Dóritól. Igaz Dóri a krumpli hámozás feladatánál utolérte ellenfelét.

Fotó: TV2

– Amikor láttam, hogy Dóri utolért nem is néztem hátra, hogy hol tart, csőlátásom volt és már csak a cél lebegett a szemem előtt ahova sikerült elsőként beérnem. Nagyon örültem neki, már meg vannak a terveim is mire költöm a 11+1 milliót – mesélte. Fehér Holló nem szeretné elherdálni a nyereményét, inkább a saját jövőjébe szeretné fektetni.

Fotó: TV2

– Szeretnék majd egy saját lakást, egy autót venni, valamint producerként és énekesként szeretném a saját stúdiómba fektetni. Azt gondolom ez a műsor nagyon jó kezdet, hogy zenészként még inkább megismerjék a művészetemet és engem is – nyilatkozta a jövőjéről Holló, akinek a napokban jött ki Fölösleges című, legfrissebb dala.