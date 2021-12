Két év alatt három unokát kapott Kökény Attila

A 46 éves Kökény Attila mindig is fiatalon szeretett volna nagypapa lenni, nagyobbik fia és lánya teljesített ezt az álmát: decemberben újra bővült a családjuk.

– A két fiú után nagyon vártam már egy kislány unokát, mert ők másképp tudnak szeretni, tudom a gyerekeim által – kezdte a Borsnak a büszke nagypapa. – Sok lesz a fiú, kell, hogy majd valaki odapirítson rájuk. Hónapokkal az érkezése előtt készültünk az érkezésére. Az első két babánál az volt a kérésem a szülőkhöz, engedjék meg, hogy három-négy hónapos korukig én vásároljak meg mindent a piciknek. Egyrészt ne kelljen nekik ezzel foglalkozniuk, másrészt szerettem volna ennek az anyagi terhét átvállalni. Mindenből kivettem a részem, Arival közösen jártuk a boltokat, és ami mindkettőnknek tetszett, megvettük. Egyébként is imádok ruhákat válogatni, vásárolni. Főleg, ha az unokáimról van szó. Nekem ez óriási élmény, jó érzéssel tölt el – mesélte lapunknak, majd elárulta, alig várta, hogy láthassák Inezt.

December 6-án érkezett a kis Inez. Fotó: Facebook

– A koronavírus-járvány miatt nem látogathattuk meg a lányomat a kórházban. December 6-án ment be szülni, és legközelebb rá két napra, szerdán láthattam először személyesen őket. A feleségemet is csak tíz percre engedték be egyedül, videó telefonon mutatta meg az új családtagot, és több fotóval tért haza hozzánk, abban tudtunk gyönyörködni – mesélte mosolyogva.

A tavalyi évben is nagyon boldog volt a karácsony a Kökény családban, de most, a kislány érkezésével még nagyobb öröm költözött a szívükbe.

– Nálunk hat hétig nem szokták kivinni az utcára a babákat, ezért úgy beszéltük meg, hogy idén mi megyünk le a lányomékhoz. A férje ócsai, ott élnek a kis családjukkal. Nem lakunk messze egymástól: 10-15 perc alatt autóval ott vagyunk. Náluk fogjuk tölteni a karácsonyt, mindnyájan ott leszünk. A lányom az anyósával készülnek, sütnek-főznek. Tökéletes lesz az ünnepünk! – osztotta meg lapunkkal. Az énekes azt is elárulta, néhány hónap múlva újabb unokával bővül a család, ugyanis legidősebb gyermekénél jön a második gyermek.

A három Kökény Attila. Fia, és unokája is a nagypapa nevét kapta. Fotó: Facebook

– Attiláéknál áprilisban érkezik a második gyermek, de egyelőre – az ő kérésükre – nem árulhatom el, hogy kislányt vagy kisfiút hord a menyem a szíve alatt. Ha már megszületett, és minden rendben van, akkor el fogjuk árulni a baba nemét is. Nagyon boldogok voltunk, amikor megosztották velünk a hírt, mert így már négyszeres nagypapa leszek – mesélte boldogan az énekes.

Zsúfolt december

Kökény Attilának sok-sok éve az év utolsó hónapja a legelfoglaltabb.

– Nincs annyi időm most a családra, mint amennyit szeretnék, mert a decemberi hónap nekem minden évben nagyon sok munkával telik. Ilyenkor majdnem minden nap van valamilyen fellépésem, koncertem, felkérésem. De így van ez rendjén, én annak örülök, ha dolgozhatok, ha zenélhetek, és azt sem bánnám, ha ez minden nap így lenne. Majd a pihenésnek is eljön a maga ideje – fűzte hozzá.

Fiatal nagypapa

Kökény Attila 44 évesen lett először nagypapa. Tavaly januárban született meg első kisfiú unokája, lányának, Arankának első gyermeke, Medi. Nem kellett túl sokat várni, rá kilenc hónapra követte legidősebb fiának, Attilának a gyermeke, aki édesapja és nagypapája után az Attila nevet kapta. Az énekes nyáron mondta el, hogy lányáéknál újabb baba érkezik, de azt csak a szülés után árulták el, hogy ezúttal végre kislány érkezett a családba, aki az Inez nevet kapta.