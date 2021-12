Így kerekedik Rácz Jenő feleségének pocakja - fotó

Már az ötödik hónapban jár Rácz-Gyuricza Dóri, és bizony hiába a csinos alak, már látszódik az a bizonyos pocak. Ez persze egy cseppet sem baj. Sőt!

A séf és párja úgy döntöttek, az idei karácsonyt tényleg a pihenésnek szentelik, így a mexikói Cancun városába utaztak, hogy napsütés és homokos tengerpart ölelésében töltsék az ünnepet. Dóri Instáján nem felejt el egyetlen pillanatot sem megosztani rajongóival, a fürdőruhás képeken pedig jelentősen könnyebb kiszúrni a kerekedő pocakot.

Sőt, Insta-sztorijában azt is elmondta, születendő kislányuk most körülbelül 23 centis lehet.

Emiatt egyébként egy másik posztban aggodalmát is kifejezte: már hat és fél kiló kúszott fel rá a terhesség alatt. Ugyanakkor abban maradt magával, hogy nem érdeklik a kritikák, és nem is fog emiatt aggódni, hiszen az édesanyja is öt gyermeket szült, és a mai napig csodálatosan néz ki.