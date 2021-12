Váratlanul minden koncertjét lemondta a magyar énekesnő, súlyos dolog áll a háttérben

Nehéz helyzetbe került Csézy, a koronavírus negyedik hulláma őt is választás elé állította. A világjárvány miatti kényszerleállás után alig várta nyáron, hogy újra színpadra állhasson. A nyitás után szépen kezdett betelni naptára fellépésekkel, aminek nagyon örült. Az adventi időszakra is nagyon készült, még mindig lett volna 18 koncertje. Ha nehezen is, de lemondta ezeket.