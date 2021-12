A kutatókat is megrémíti, ami kiderült az új szupermutánsról

Néhány héttel azután, hogy a koronavírus negyedik hulláma elérte hazánkat, sorra jelentek meg a vírus mutációi. Dél-Afrika országaiban is tombol a vírus, most a WHO rendkívüli ülést rendelt el, hogy kidolgozhassák a leghatékonyabb stratégiát a koronavírus elleni védekezésben. Erre azért van szükség, mert Európában megjelent a vírus legújabb variánsa , ami olyan tulajdonságokkal bír, ami nem kis aggodalomra ad okot.