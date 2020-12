Zalatnay Cini várja a biztonságos koronavírus-vakcinát

Hamarosan elérhetők lehetnek az első koronavírus elleni vakcinák, de egyelőre kérdés, hányan kérnek majd belőlük. Zalatnay Cini a Borssal megosztotta az álláspontját.

Zalatnay Sarolta tart a betegségektől, és komolyan veszi az egészségét. Pláne annak tudatában, hogy sok évvel ezelőtt az ő szervezetét is megtámadta a rettegett daganatos betegség. Mint ismert, a gyógyult rákosokra nézve a koronavírus különösen veszélyes, ezért sem mindegy, hogy Cininek sikerül-e elkerülnie a kórokozóval való találkozást.

Mindenféle véleményt hallani az vakcinákról, még a szakemberek között sem teljes az egyetértés. Annak idején influenza ellen nem oltottam be magamat, de rengeteg vitamint bevettem, és különféle algákat is fogyasztottam. Ezeknek köszönhetően jobban bírja a szervezetem a betegségeket, és talán egy kicsit erősebb is az immunrendszerem, mint általában a középkorúaknak

– mondta a Borsnak az énekesnő, aki persze manapság is sokat mozog és a levegőre is kimegy. Színpadra mostanában aligha áll, de igyekszik magát formában tartani. Már alig várja, hogy a világjárvány véget érjen, és az élet is visszatérhessen a régi kerékvágásba.







© MTI

– Magától a koronavírustól nem különösebben félek. Úgy gondolom, hogy úgyis az fog velem történni, ami meg van írva.

Ha elkapom, nem tudok mit tenni, csak elfogadni, és igyekezni minél hamarabb meggyógyulni. A sorsot persze nem hívom ki magam ellen, tehát betartom az előírásokat. Maszkot hordok és a kezemet is gyakran fertőtlenítem

– mesélte Cini.