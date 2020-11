Vigyázzon! Jön a hidegfront - Infarktust hozhat a rossz idő

El­érte a hideg a Kár­pát-medencét, az időjárás-változást még az egészséges em­berek is megérzik. A krónikus be­tegségben szenvedőkre pedig kimondottan veszélyes lehet. Orvos szakértőnk szerint a szívbetegek, a keringési problémákkal küzdők, az asztmások most különösen figyeljenek, de még a várandós nőknek sem árt az elővigyázatosság. Újabb hi­deg­fronttal kezdődött a hét, a le­hűlés egy darabig állandósul. A meg­vál­tozott időjárás mindenkire hatással van, kinek enyhébb, kinek erősebb tünetei vannak. A hidegebb napokon jelentősen megnő a szívinfarktus és a hirtelen szívhalál kockázata.







Legyen elővigyázatos, ha ön is veszélyeztetett © Shutterstock